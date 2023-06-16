Polis olmak için 2023 TYT'den kaç puan almak gerekir?

YKS için artık sayılı saatler kaldı. Çok sayıda aday Polis Meslek Yüksekokulu’nun başvuru şartlarını ve taban puan puanlarını araştırmaya başladı. Sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak bu şartlardan biri. İşte, 2023 TYT taban puanı ve başvuru şartları hakkında bilgiler…

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2023 YKS’ye kısa bir süre kala polis olmak isteyen öğrenciler tarafından, Polis Meslek Yüksekokulu'nun (PMYO) açıklayacağı taban puanı merak ediliyor. PMYO, her yıl olduğu gibi bu sene de 2500 kişilik kadro açtı. Peki, polis olmak için TYT’den en az kaç puan almak gerekir? İşte detaylar…

Polis olmak için TYT den kaç puan alınmalı?

Bildiğiniz gibi PMYO Lise Mezunu Polis alımı YKS-TYT puanı üzerinden yapılmaktadır. Bu kapsamda, 2023 yılında yapılan YKS den TYT de en az 250 ham taban puanına sahip olmak gereklidir. Ayrıca, şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocukları için, 200 Ham Taban puanı şartı aranacaktır.

PMYO başvuru şartları neler?

PMYO kapsamında polis alımına başvuru için adaylardan bazı şartlar aranacak. Bu kapsamda genel olarak;

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Kötü Şöhretli olarak bilinmemek,

- Herhangi bir Hüküm giymemiş olmak,

- Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

- Herhangi bir Siyasi Parti üyeliği bulunmamak,

- Alkol Uyuşturucu veya benzeri maddelerden tedavi görmemiş veya görmüyor olmak,

- Kamu haklarından mahrum olmamak,

- Sağlık Açısından Polis olmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olmamak,

- Silah taşımasına engel olabilecek herhangi bir hukuki nedeni olmamak, gibi genel nitelikler aranacaktır.