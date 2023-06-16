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A Milli Kadın Basketbol Takımı, Macaristan'ı mağlup etti

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Macaristan'ı mağlup etti

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası D Grubu ikinci maçında A Milli Kadın Basketbol Takımı, Macaristan’ı 69-68 mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini aldı.

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A Milli Kadın Basketbol Takımı, Slovenya’da düzenlenen FIBA 2023 Kadınlar Basketbol Avrupa Şampiyonası’nda ilk galibiyetini aldı. D grubundaki ikinci maçında Stozice Arena’da Macaristan ile karşılaşan milliler, müsabakadan 69-68’lik galibiyetle ayrıldı.

Ay-yıldızlılar mücadeleye; Olcay Çakır Turgut, Sevgi Uzun, Şevval Akalan, Elif Bayram ve Teaira McCowan beşiyle başladı. Milliler, Macaristan karşısında ilk yarıyı 34-26 geride tamamladı.

A Milli Kadın Basketbol Takımı’nda Sevgi Uzun 15, Teaira McCowan 14 ve Şevval Akalan 10 sayıyla oynadı. Macaristan'da ise Reka Lelik 18 sayı kaydetti.

Müsabakayı Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyeleri ve TBF Yöneticileri de takip etti.

Milliler, grubun üçüncü mücadelesinde 18 Haziran Pazar günü TSİ 21.45’te Slovakya ile karşılaşacak.

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