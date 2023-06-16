BIST 5.522
DOLAR 23,65
EURO 25,90
ALTIN 1.493,75
HABER /  GÜNCEL

Eşini bıçakladı, kızının karne töreninde yakalandı! Sosyal medyada olay paylaşım: "Asın lan beni o zaman"

Eşini bıçakladı, kızının karne töreninde yakalandı! Sosyal medyada olay paylaşım: "Asın lan beni o zaman"

BURSA'nın İnegöl ilçesi Orhaniye mahallesinde boşanmakta olan eşini bıçakla yaralayıp kaçan şüpheli Ümit Ü., ortaokul çağındaki kızının karne törenine gelince polis ekiplerince yakalandı. Öte yandan eşini bıçaklayan şahsın

Abone ol

Olay, 3 gün önce saat 15.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Türker Sokak’ta meydana geldi. Ümit Ü.,boşanma aşamasında olduğu eşi Yasemin Ü. ile barışmak için buluştu. Çift arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ümit Ü. yanındaki bıçakla eşini kalçasından bıçakladı.

Yasemin Ü. kanlar içerisinde yere yığılırken, Ümit Ü. otomobiline binerek uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yasemin Ü., ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Yaralı tedavinin ardından taburcu oldu.

Firari olan Ümit Ü., Kemalpaşa mahallesinde Altı Eylül ortaokulunda eğitim gören kızı Elif'in karne törenine geldi. Polis ekipleri, okul girişinde şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Yakalanan şahsın üzerinden kuru sıkı tabanca ve bıçak ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli Ümit Ü. Sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: "Karım olacak o kadın beni ihlal suçundan dolayı sürekli ceza evine attırmaktadır. Beni içeri attırıp fabrikanın güvenliği ile telefon görüşmeleri çıkartırdım 10 buçuk ay boyunca gününü gün etmektedir şimdide yeni sevgilisi ile yakaladım ve suçunu bastırmak için milleti galeyana getirmek istemiş bana saldırmıştır. Kızımı kendi himayem altına alıp okula yazdırdım şimdi çocuk üzerinden beni ceza evine attırmaya çalışmaktadır sorarım sana ve bu haberi yapanlara Yasemin Ü. yani benim kızımı döverken beni aldatırken neredeydiniz şimdi ben vatan hainiyim di mi asın lan beni o zaman".

Şahıs gözaltına alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman, online mı? 2023 / 3. Dönem AÖL sınav tarihleri takvimi açıklandı mı?
Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman, online mı? 2023 / 3. Dönem AÖL sınav tarihleri takvimi açıklandı mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmen ataması mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmen ataması mesajı
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Merkez Bankası faizi ne kadar artıracak? Para Politikası Kurulu Beklenti Anketi'nden ne sonuç çıktı?
Merkez Bankası faizi ne kadar artıracak? Para Politikası Kurulu Beklenti Anketi'nden ne sonuç çıktı?
Depremzede kadının ısrarına Bakan Fahrettin Koca 'Hayır' demedi
Depremzede kadının ısrarına Bakan Fahrettin Koca 'Hayır' demedi
Nursel Ergin evlilikleri ilk eşi kimdir? Nursel Ergin kızının babası kimdir ne zaman boşandı?
Nursel Ergin evlilikleri ilk eşi kimdir? Nursel Ergin kızının babası kimdir ne zaman boşandı?
Arabası çalınan adam hırsızın kimliğini öğrenince şaşkınlık yaşadı
Arabası çalınan adam hırsızın kimliğini öğrenince şaşkınlık yaşadı
Can Ataklı'nın Togg iddiası tepki çekti: Nereden duydun demeyin duydum işte
Can Ataklı'nın Togg iddiası tepki çekti: Nereden duydun demeyin duydum işte
"İznik Derbent dokuması" coğrafi işaretle tescillendi
"İznik Derbent dokuması" coğrafi işaretle tescillendi
Nursel Ergin'in ikinci eşi Murat Akyer kimdir ne iş yapıyor? Nursel Ergin boşanıyor mu?
Nursel Ergin'in ikinci eşi Murat Akyer kimdir ne iş yapıyor? Nursel Ergin boşanıyor mu?
Dünya Motokros Şampiyonası Afyonkarahisar'da düzenlenecek
Dünya Motokros Şampiyonası Afyonkarahisar'da düzenlenecek
AnadoluJet, İzmir-Bakü uçuşlarına başladı!
AnadoluJet, İzmir-Bakü uçuşlarına başladı!