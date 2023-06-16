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Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman, online mı? 2023 / 3. Dönem AÖL sınav tarihleri takvimi açıklandı mı?

Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman, online mı? 2023 / 3. Dönem AÖL sınav tarihleri takvimi açıklandı mı?

2022-2023 Eğitim yılının 1. ve 2. Dönem Açık Öğretim Lisesi sınavları uygulandı. AÖL 3. Dönem sınavları için hazırlıklar sürüyor. Peki AÖL sınavları ne zaman uygulanacak? Açık lise sınavları online mı tamamlanacak?

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Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem sınavları için araştırmalar sürüyor. AÖL sınavları ne zaman, online mı soruları gündemden düşmüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanacak olan AÖL 3. Dönem sınav tarihleri takvimi açıklandı mı? İşte konuya ilişkin son güncel durum.

AÖL 3. Dönem sınav tarihleri

AÖL 3. Dönem sınavlarının Temmuz ayında uygulanacağı belirtildi. Konuya ilişkin tarihler ise henüz açıklanmadı. MEB, AÖL 3. Dönem sınav tarihlerini paylaştığında haberimizde yer vereceğiz.

AÖL 3. dönem sınavları online mi?

Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları online uygulanacak.

2022-3 dönemi yeni kayıt iş ve işlemleri başlamıştır. Kayıtlar 23 Haziran 2023 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecektir.(Not: Banka hesapları ise 22 Haziran 2023 23.59 da kapanacaktır)

Örgün ortaöğretim kurumlarında, 2022-2023 eğitim öğretim yılı sınıf atlatma işlemleri tamamlanmadığından ortaöğretimde e-okul sisteminde halen öğrencilik durumu aktif olan öğrenciler 2022/3 dönemi için Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptıramayacaktır.

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