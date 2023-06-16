Nursel Ergin evlilikleri ilk eşi kimdir? Nursel Ergin kızının babası kimdir ne zaman boşandı?

Var Mısın Yok Musun programı ile ünlenen ve bir dönem televizyonda yemek programı sunan, 2 sezondur da Gelinim Mutfakta'yı sunan Nursel Ergin'in 2. eşi Murat Akyer ile yolları ayırdı, boşanıyor. Peki kimdir Nursel Ergin, kaç yaşında, kızı Bengü Çınar kim ve Nursel Ergin'in eşi Murat Akyer kimdir?

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Acun Ilıcalı'nın fenomen yarışması Var Mısın Yok Musun'a katılan ve hayat hikayesi ile milyonları derinden sarsan Nursel Ergin Kanal D'nin sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta'yı sunuyor. 6 yıl önce Murat Akyer ile 2. evliliğini yapan Nursel Ergin'in eşiyle evleri ayırdığı iddia edildi. Bu haberin ardından Nursel Ergin'in hayatı merak edildi. İş adamı Murat Akyer ile 2017 yılında evlenen Nursel Ergün'ün ilk evliliğinden Bengü Çınar adında bir kızı var. Murat Akyer ile evlendikten sonra annesi ile arası açılan Bengü Çınar Kadir Has Üniversitesi'nde İç Mimarlık bölümünde okuyor. Peki Nursel Ergin kim, eşi iş adamı Murat Akyer kim?

lk evliliğinden ikiz erkek çocuğa sahip olan Akyer, iş adamı ve basın mensubudur.

Murat Akyer kimdir?

İlk eşinden ikiz çocuğu olan Murat Akyer sosyal medyada Instagram hesabı kullanıyor. Murat Akyer hakkında bilinen bilgiler çok sınırlı. Sadece medya sektöründe çalıştığı bilgilerine yer verilen Murat Akyer’in; hangi televizyon kanalının veya internet sitesinin sahibi olduğu ya da hangi programların yapımcılığını üstlendiği belli değil. Yapılan suçlamalarda Murat Akyer'in eski eşi Kamer Odabaşı'nın kanser olması ve Nursel ile ilişkilerinin de evlilik sürecindeyken başladığı konuşuldu. Bu suçlamalara Murat Akyer ve Kamer Odabaşı bir araya gelerek ortak bir basın açıklaması yaptı. Böylece bu haberin asılsız olduğu ortaya çıktı.

Murat Akyer, Var Mısın Yok Musun programı ile tanınan sempatik sunucu Nursel Ergin ile 2017 yılında evlendi. Çiçeği burnunda çift ile ilgili yapılan olumsuz eleştirilere ise Murat Akyer ve eski eşi Kamer Odabaşı basın açıklamasında bulundu.

Haber “Nursel’in Mutfağında Yasak Aşk” başlığı ile Star TV'de yayımlanan ‘Duymayan Kalmasın’ programda servis edilince ortalık karıştı. Türkiye halkının canı gönülden sevdiği Nursel Ergin’e yapılan bu haberlerin elbette basın açıklaması sonrasında yalan olduğu ortaya çıktı. Nursel Ergin, ikilinin evliliği bittiği sıralarda tanıştıklarını açıkladı.