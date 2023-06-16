YKS ne zaman başlıyor, kaç dakika, AYT,TYT oturumları kaç dakika?

TYT, AYT, YDT olmak üzere üç aşamada yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı ÖSYM tarafından sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek. Sınav öncesi son hazırlıklar yapılırken 2023 YKS saat kaçta başlıyor, sınav süresi ne kadar, soru sayısı kaç soruları yanıt arıyor. Sınav saati gelmeden önce sınav belgeleri kontrol edilmeye başlandı. Peki, YKS sınavı kaç dakika, kaç soru? İşte, sınava dair merak edilenler…

Abone ol

YKS ne zaman 2023 sorusu gündemdeki yerini aldı. Üniversite sınavına katılacak adaylar ve aileleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Son kontrollerin gerçekleştiği sınavda ÖSYM üniversite sınavı kılavuzu da inceleniyor. Lise mezunu olanların ve 12. sınıf öğrencilerinin katılacağı 2023 YKS sınavı kaç dakika, kaç soru araştırılıyor. Sınavın saati için araştırmalar son dakikaya kadar sürüyor.

Peki, YKS saat kaçta başlayacak ve bitecek, sınav süresi ne kadar?

17 Haziran Cumartesi günü yapılacak TYT oturumu, saat 10.15'te başlayacak ve 13.00'te sona erecek.

18 Haziran Pazar günü düzenlenecek AYT oturumu, saat 10.15'te başlayacak ve 13.15'te bitecek.

18 Haziran Pazar günü uygulanacak olan YDT ise saat 15.45'te başlayacak ve 17.45'te sona erecek.



3 milyon 527 bin 463 adayın başvuruda bulunduğu sınav saati öncesinde adaylar sınav yerlerinde hazır bulunacak. Adaylar, TYT ve AYT için saat 10.00'dan sonra, YDT için 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

YKS kaç dakika kaç soru?

YKS'nin 17 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT, 165 dakika sürecek. Sınavda adaylara Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri'nden 120 soru yöneltilecek.

Sınavın ikinci oturumu AYT ise 18 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan 160 soruluk kitapçık verilecek.

Üçüncü oturum YDT ise aynı gün saat 15.45'te başlayacak. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak 120 dakikalık sınavda, adaylara başvuruda bulundukları yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.