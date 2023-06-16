BIST 5.544
DOLAR 23,66
EURO 25,93
ALTIN 1.495,27
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

Öğrencilere verimli bir yaz tatili için uzmanından öneriler

Öğrencilere verimli bir yaz tatili için uzmanından öneriler

Psikolog Tuğba Akıncı, 3 aylık yaz tatili sürecinin başladığını ve öğrencilerin verimli bir tatil geçirmesi için önerilerde bulundu.

Abone ol

Yaz tatilinde öğrenciler ve velilere önerilerde bulunan Psikolog Tuğba Akıncı, bu dönemi etkili kılmak için ebeveynlerin çocuklarını yönlendirmesinin de büyük önem taşıdığını belirtti.

Psikolog Akıncı, “Yaz tatilini etkili kullanmak oldukça önemlidir. Okul döneminde yaşanan stresin olumsuz etkilerini atabilmek için alan açarken, yeni dönem için motivasyonun artmasını da sağlar. Yaz tatili dönemini etkili kılmak için ebeveynlerin çocuklarını yönlendirmesi de büyük önem taşır. Bu süreçte spor, sanat, müzik, dans gibi öğrenciler ilgi duydukları alanlarla ilgili aktiviteler yapmalıdır. Aileyle bol bol zaman geçirilmelidir” dedi.

Akıncı, “ Gardner çoklu zeka kuramında zekanın tek bir boyutta olmadığı her bireyin çeşitli zekalara sahip olduğunu öne sürer. Bu kuram her öğrencinin bireysel farklılıklarına değer veren ve bunları güçlendiren programlar hazırlayabilmelerini sağlar. Bu zeka türleri ; Sözel - Dilsel Zeka, Mantıksal -Matematiksel Zeka, Görsel-Mekansal Zeka, Bedensel Zeka , Kinestetik Zeka, Ritmik Zeka, Sosyal Zeka, İçsel Zeka, Doğasal Zeka olarak sınıflandırılır. Öğrenciler sahip oldukları zeka türlerine göre farklı alanları deneyimleyebilir ve kendilerini geliştirebilirler. Yaz tatilini çeşitli etkinliklerle zenginleştirmek, öğrencilerin ilgi duydukları ve yetenekleri oldukları alanları keşfetmesini sağlar. Her birey biriciktir, amaçlarımız, hedeflerimiz ve ilgilendiğimiz alanlar bize özeldir. Bu yüzden ebeveynler de çocukları ilgi duydukları alanlarda desteklemekten çekinmemelidir. Yaz tatili süresince, dikkat edilmesi gereken diğer bir husus ise ders çalışmaya ayrılan zaman dilimidir. Zaman zaman geriye dönük tekrarlar yapılmalı bilgiler tazelenmelidir. Hem tatil olduğunun farkında olunmalı, her gün ödevlerle geçirilmemeli, hem de tamamen derslerden uzaklaşılmamalıdır. Süreci dengeli yönetmek verim almak konusunda fayda sağlar” diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Tarsus Belediyesi, güneş enerjisinden 14 milyon lira kazanıyor
Tarsus Belediyesi, güneş enerjisinden 14 milyon lira kazanıyor
Rumeli'nin vatan oluşunun 669'uncu yıl dönümü kutlandı
Rumeli'nin vatan oluşunun 669'uncu yıl dönümü kutlandı
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Vaniköy Camii ibadete açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri gibi İstanbul sevgimizi lafta bırakmıyoruz
Vaniköy Camii ibadete açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri gibi İstanbul sevgimizi lafta bırakmıyoruz
Van'da 120 kadın okuma-yazma öğrenip mezun oldu
Van'da 120 kadın okuma-yazma öğrenip mezun oldu
Hüseyin Uzunlar kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Süleymanpaşa Belediye Başkanı oldu
Hüseyin Uzunlar kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Süleymanpaşa Belediye Başkanı oldu
Cem Bölükbaşı, Super Formula'da Japonya'da piste çıkacak
Cem Bölükbaşı, Super Formula'da Japonya'da piste çıkacak
Avusturalyalı senatöre cinsel taciz! Gözyaşlarıyla olayı anlattı
Avusturalyalı senatöre cinsel taciz! Gözyaşlarıyla olayı anlattı
Tekirdağ'da terör örgütü DEAŞ şüphelisi bir kişi yakalandı
Tekirdağ'da terör örgütü DEAŞ şüphelisi bir kişi yakalandı
İstanbul Havalimanı'nda yolcunun midesinden 640 gram kokain çıktı
İstanbul Havalimanı'nda yolcunun midesinden 640 gram kokain çıktı
İstanbul’da Kurban Bayramı öncesi otogarlar hareketli
İstanbul’da Kurban Bayramı öncesi otogarlar hareketli
Bayram tatili nedeniyle trenlerde 24 bin 472 kişilik kapasite artışı yapıldı
Bayram tatili nedeniyle trenlerde 24 bin 472 kişilik kapasite artışı yapıldı