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Van'da 120 kadın okuma-yazma öğrenip mezun oldu

Van'da 120 kadın okuma-yazma öğrenip mezun oldu

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan okuma-yazma kursunda eğitim alan 120 kadın mezuniyet heyecanı yaşadı.

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Van Büyükşehir Belediyesi, kadınların sosyal hayata katılımlarını artırmak amacıyla kurs düzenliyor. Bu çerçevede Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından açılan okuma yazma kursu da ilk mezunlarını verdi.

2022-2023 eğitim öğretim dönemini başarıyla tamamlayan 120 kadın için mezuniyet töreni düzenlendi. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığının konferans salonunda düzenlenen mezuniyet töreniyle kep atan kadınlar, büyük mutluluk yaşadı.

Törende katılan Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, kadınları tebrik ederek okur-yazarlık belgelerini verdi.
Mezuniyet töreni çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi.

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