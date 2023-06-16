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Bayram tatili nedeniyle trenlerde 24 bin 472 kişilik kapasite artışı yapıldı

Bayram tatili nedeniyle trenlerde 24 bin 472 kişilik kapasite artışı yapıldı

Kurban Bayramı tatili ve ilk ve ortaöğretim okullarında yaz tatilinin başlaması nedeniyle hızlı tren ile ana hat ve bölgesel trenlerde toplam 24 bin 472 kişilik kapasite artışı yapıldı.

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TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı tatilinin yaklaşması ve ilk ve ortaöğretim okullarında yaz tatilinin başlaması nedeniyle trenlerde yolcu taşıma kapasitesini arttırdı. Hızlı trenlere ek seferler koyulacak, ana hat ve bölgesel trenlere ise vagon ilave edilecek. Ankara-İstanbul, Konya-İstanbul ve Ankara-Sivas arasında toplam 24 ek hızlı tren seferi düzenlenecek.

Geçtiğimiz günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun ek sefer ve ilave vagon ekleneceğini açıklamasının ardından İstanbul Halkalı tren garında bayram için hummalı çalışma devam ediyor. İşçilerin vagonları birleştirme ve bakım onarım işlemleri tüm hızıyla sürüyor. Tren vagonlarını birleştirme işlemleri havadan görüntülendi. Bazı trenlere sefer öncesi ek vagonların eklendiği görüldü.

“24 bin koltuktan fazla kapasite artışı sağladık”

TCDD Taşımacılık İstanbul Bölge Müdürü Uğur Taşkın Sakarya, “Kurban Bayramı ve okulların yılsonu tatili nedeniyle ek seferler ve vagon ilaveleri yapılacağını Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Bayramın ve yılsonu tatilinin yaklaştığı bugünlerde biz de hazırlıklarımızı tamamladık. Vatandaşlarımızı bayramda memleketlerine ulaştırmak, sevdiklerine kavuşturmak için hazırız. Hızlı, ana hat ve bölgesel trenlerimizde 24 bin koltuktan fazla kapasite artışı sağladık. Ankara-İstanbul arasında 12, İstanbul-Konya arasında 8, Ankara-Sivas arasında 4 ilave sefer olmak üzere hızlı trenlere 24 ek sefer yapacağız. İlave seferler Ankara- İstanbul arasında 17-18, 23-24 Haziran ve 1-2 Temmuz’da, Ankara-Konya arasında 23-24 Haziran ve 1-2 Temmuz'da, Ankara-Sivas arasında ise 25 Haziran-2 Temmuz'da yapılacak. Hızlı trenlerin dışında bölgesel ve ana hat trenlerimize yeteri kadar vagon ilavesi yapıyoruz. Sayın bakanımızın açıklamasında söylediği gibi vatandaşlarımızın seyahatlerini kolaylaştıracak, memleket yollarında onları yormayacak bütün önlemleri alıyoruz” dedi.

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