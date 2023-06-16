Emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Tahsis numarasına göre ödeme tarihleri

Emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı belli oldu. Emekli maaşları ve Kurban Bayramı ikramiyeleri hesaplara 17 Haziran 2023 Cumartesi gününden itibaren yatmaya başlayacak. Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi emekli tahsis numarasına göre ödeme tarihleri listesi

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Emekli maaşları ve Kurban Bayramı ikramiyeleri 17-23 Haziran tarihleri arasında ödenecek. Emekliler normalde maaşlarını her ayın 17'siyle 26'sı arasında alıyor. Ancak bayram nedeniyle ödeme tarihleri değişecek.

Emekli maaş ve bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak, emekli maaşları Kurban Bayramı öncesi yatacak mı? sorularının yanıtları belli oldu. Emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri 17 Haziran 2023 Cumartesi günü itibariyle ödenmeye başlıyor. Emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri 23 Haziran 2023 Cuma gününe kadar emekli tahsis numarasına göre belirlenen ödeme listesine göre yapılacak. İşte emekli tahsis numarasına göre belirlenen emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödeme günleri...

Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödeme tarihleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın belirlediği emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödeme tarihleri şöyle:

- Maaşını ayın 17-18'sinde alan emekliler, Haziran maaşlarını ve Kurban Bayramı ikramiyelerini 17 Haziran Cumartesi günü

- Maaşını 19-20'sinde alan emekliler, Haziran maaşlarını ve Kurban Bayramı ikramiyelerini 18 Haziran Pazar günü

- Maaşını 21-22'sinde alan emekliler, Haziran maaşlarını ve Kurban Bayramı ikramiyelerini 19 Haziran'da

- Maaşını 23-24'ünde alan emekliler, Haziran maaşlarını ve Kurban Bayramı ikramiyelerini 20 Haziran'da

- Maaşını 25-26'sında alan emekliler, Haziran maaşlarını ve Kurban Bayramı ikramiyelerini 21 Haziran'da alabilecek.

Bağ-Kur emeklileri bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Bağ-Kur emeklileri 22 Haziran'da bu ayki maaşını alacak. Emekli Sandığı kapsamındakilerin ödemeleri 23 Haziran tarihinde yapılacak.

14,4 milyon emekliye toplam 25,7 milyar lira bayram ikramiyesi ödenecek. Emekliler Kurban Bayramı için 2 bin lira ikramiye ödemesi alacak.