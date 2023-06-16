Cüneyt Yüksel neden istifa etti? Melek Mosso olayı nedir, ne dedi?

Şarkıcı Melek Mosso bir ödül töreninde söyledikleri nedeniyle toplumun bir kesiminden sert tepki görmüştü. 57. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali kapsamında sahneye çıkarılınca Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'e bazı kesimler tepki gösterdi. Cüneyt Yüksel'in Melek Mosso ile sahneye çıkması, öpmesi ve sarılması istifa getirdi. Tepkilere dayanamayan Cüneyt Yüksel, istifa etti.

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Şarkıcı Melek Mosso, PowerTürk Müzik Ödülleri töreninde aldığı ödülü "yargılanan, ittirilen, katledilen bütün kadınlara" armağan etti. O günden bu yana iktidara yakın isimlerin hedefinde olan Melek Mosso, AK Partili Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 57. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali'nde sahneye çıkıp özür dilemiş bu durum çok konuşulmuştu. Konuşulan bir başka olay ise konser sırasında Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in Melek Mosso'yu sahneye çıkarması, onunla şarkı söylemesi ve ona sarılması oldu. Cüneyt Yüksel gelen tepkiler üzerine istifa etti.

Melek Mosso konseriyle gündeme gelen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel görevden alındı. Yüksel’in yerine Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar göreve getirildi.

Süleymanpaşa Belediyesi'nin düzenlediği Tekirdağ Kiraz Festivali'nde Melek Mosso sahne almıştı. Cüneyt Yüksel istifasını genel merkeze sundu.



İstifa, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı. Yüksel’in yerine Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar göreve getirildi.

Melek Mosso özür dilemişti

Festivalde sahneye çıkan Melek Mosso, repertuvarındaki “Sabahçı kahvesi”, “Yıllar affetmez”, “Gel desem de gelme” gibi şarkıları söyledi. Konserde seyirciye seslenen Mosso, son günlerde bir konuşması nedeniyle gündemde bulunduğunu ancak tek maksadının kadına şiddete dikkati çekmek olduğunu söyledi. Son günlerde gündemi yersizce meşgul ettiğini ifade eden Mosso, şöyle konuştu:

“Sizlerle helalleşmek istiyorum. Son bir haftadır gündemi yersizce meşgul ettiğimin çok farkındayım ve bunun için çok çok üzgünüm. Öncelikle bilin isterim ki bizler kim ne söylerse söylesin asla ayrışan, asla birbiriyle düşman olan bir millet değiliz. Kim ne yaparsa yapsın asla böyle bir millet olmayacağız. Birbirimizi çok sevmeye devam edeceğiz. Ben, kuzenini bir kadın cinayetine kurban vermiş bir kız çocuğu olarak bir şeyler söylemek istedim. Kadın cinayetlerini, kadın tacizlerine ses çıkarmak istedim.”