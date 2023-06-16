6 yaşındaki gelin skandalında flaş gelişme! 11 yıl sonra gözaltına alındılar

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.'nin 6 yaşında evlendirilmesi olayına ilişkin, ‘sahte rapor’ alınmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.

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İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızının 6 yaşında evlendirilmesi olayına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Sözcü'de yer alan habere göre Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, H.K.G.'nin 2012 yılında 14 yaşındayken gittiği doktor muayenesinde, istismara uğradığı ortaya çıkmıştı.

Olayın savcılığa yansıması üzerine, H.K.G.'nin yaşının tespit edilmesi için kemik yaşı raporu alınmıştı. Raporda H.K.G.'nin yaşı 21 olarak tespit edilmiş ve takipsizlik kararı verilmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘sahte rapor' alınmasına ilişkin 11 yıl sonra başlatılan soruşturma kapsamında, Mehmet Emin Marangoz'un da aralarında olduğu toplam 5 şüpheli gözaltına alındı.