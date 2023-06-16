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Cumhurbaşkanı Erdoğan, karne sevinci yaşayan öğrencileri tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, karne sevinci yaşayan öğrencileri tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün karne sevinci yaşayan tüm yavrularımızı, tüm öğrencilerimizi ve kıymetli ailelerini tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

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Türkiye'de bugün 19 milyon öğrenci karne alma heyecanı yaşadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından paylaşım yaparak karne alan öğrencileri ve ailelerini tebrik etti. Erdoğan paylaşımında, karne alan çok sayıda öğrencinin fotoğrafına yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı şu şekilde: Bugün karne sevinci yaşayan tüm yavrularımızı, tüm öğrencilerimizi ve kıymetli ailelerini tebrik ediyorum. 

Evlatlarımızı vatana, millete ve insanlığa hayırlı bireyler olarak yetiştiren saygıdeğer öğretmenlerimize emekleri ve fedakârlıkları için şükranlarımı sunuyorum.

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