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Hull City Eren Erdoğan'ı radarına aldı

Hull City Eren Erdoğan'ı radarına aldı

Altay’ın genç yıldızı Eren Erdoğan, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri çekerken genç oyuncuyu Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City yakından takip ediyor.

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, genç oyuncuları parlatmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Kazımcan Karataş’ı Galatasaray’a satan siyah-beyazlılar, bu sezonda Eren Erdoğan’ı vitrine çıkarmayı başardı.

Eren Erdoğan birçok Süper Lig takımının ilgi göstermesinin yanı sıra son olarak da İngiltere Championship ekiplerinden Türk iş insanı Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’nin 22 yaşındaki oyuncuyu yakından takip edip ilgi gösterdiği öğrenildi. İngiliz ekibinin oyuncu izleme komitesinin vereceği olumlu raporlara göre de önümüzdeki günlerde resmi adımların atılması bekleniyor.

Öte yandan Eren Erdoğan, geçtiğimiz sezon Altay formasıyla 2 gol atarken 5 de asist yapma başarısı gösterdi.

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