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Altın rekora koşuyor gram altın 1490 lirayı aştı! İslam Memiş altında düşüş yaşanacak tarihi açıkladı: Son fırsat...

Altın rekora koşuyor gram altın 1490 lirayı aştı! İslam Memiş altında düşüş yaşanacak tarihi açıkladı: Son fırsat...

Altın fiyatlarında yeni rekor... Haftanın son işlem gününde gram altın 1490 lirayı aştı. Uzmanlara göre yükseliş devam edecek. Özellikle borcu olanlar, düğün yapacaklar son alım fırsatı için kritik tarihe dikkat!

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Dün altının ons fiyatı ve döviz kuruna paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü 1.489 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından 1.493 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.450 lira, Cumhuriyet altını da 9.910 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 1.961 dolardan alıcı buluyor.

Analistler ne diyor?

Analistler, merkez bankalarının para politikası kararlarının açıklandığı ve yoğun veri gündeminin olduğu haftanın son işlem gününde küresel piyasalarda pozitif bir seyir izlendiğini belirtti.

Amerika Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini sabit tutması ve sıkılaşma politikasının sonuna yaklaştığına dair beklentilerin altının ons fiyatını desteklediğini belirten analistler, öte yandan bu yıl içinde 2 faiz artırımı daha olabileceğini kaydetti.

İslam Memiş'ten çok kritik uyarı

 İslam Memiş, Merkez Bankası'nın olası bir faiz artışında gram altın fiyatlarının 1450 TL'nin altına hatta 1400 TL'ye kadar geri çekilebileceğini söyledi. Memiş, "Elinde TL bulunduran, altın borcu olanların, 22 Haziran'ı yakından takip etmesi gerekiyor. Son bir alım fırsatı vereceğini tahmin ediyorum. " dedi. Memiş, gram altında 1600 TL'nin yukarı yönlü kırılmasının ardından 1700-1800 TL seviyelerinin görülebileceğini söyledi. 

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