TESK Başkanı YKS dolayısıyla "sessizlik" çağrısı yaptı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bu hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) dolayısıyla sokaklarda sessiz olunmasını istedi.

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Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, sınava girecek adayların dikkatinin dağılmaması için sokaklarda gürültülü davranışlardan kaçınılması çağrısında bulundu.

Yaklaşık 3,5 milyon öğrencinin hayatlarının belki de en önemli sınavına gireceğine işaret eden Palandöken, "Yapacakları mesleğe, hayatlarının dönüm noktalarından biri olan bu sınav ile ulaşacaklar. Onlar bu sınavda ter dökerken bizler de sokaklarda sükuneti sağlamalıyız. Düğünlerde davul zurna, müzik sesleri, trafikte korna sesleri, belediye çalışmalarında makine sesleri gençlerimizin dikkatini fazlasıyla dağıtır. Geleceğin sahipleri olan gençlerimizdir. Onların bu önemli günlerinde daha dikkatli ve sessiz olalım." ifadelerini kullandı.