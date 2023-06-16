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Galatasaray'dan Mert Müldür bombası! Menajerinden yeşil ışık, görüşmeler sıklaştı!

Galatasaray'dan Mert Müldür bombası! Menajerinden yeşil ışık, görüşmeler sıklaştı!

Galatasaray, Sassuolo forması giyen milli futbolcu Mert Müldür'ü kadrousna katmak için İtalyan ekibiyle görüşmelerini sıklaştırdı.

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Galatasaray, Sassuolo forması giyen milli futbolcu Mert Müldür'ü kadrosuna katmak için uzun süredir mesai harcıyordu.

Müldür'ün adı her ne kadar Fenerbahçe ile anılsa da milli futbolcunun Galatasaray'a transfer olma ihtimalinin yüksek olduğu biliniyoru.

Menajerinden yeşil ışık

Her transfer döneminde Türkiye ile anılan milli futbolcu Mert Müldür için transfer açıklaması geldi.

Adı son dönemde özellikle Galatasaray'la anılan milli oyuncu için Sassuolo'nun sportif direktörü Giovanni Rossi konuştu.

A Spor'a konuşan Rossi, sarı-kırmızılıların 24 yaşındaki futbolcuya olan ilgisini doğruladı. Rossi, ayrıca, "Türkiye'den Mert ile ilgilenen başka takımlar da var" sözlerini sarf etti.

Savunmanın her bölgesinde forma giyebilen Mert Müldür'ün İtalyan ekibi ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Milli oyuncu, sakatlığı nedeniyle geride kalan sezonda sadece 3 maçta süre bulabildi.

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