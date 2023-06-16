Abdüllatif Şener geçersiz oy kullanmayı mı beceremedi yalan mı söyledi? Yoksa Erdoğan'a mı oy verdi?

CHP’den istifa ettiğini duyuran Abdüllatif Şener, “İlk turda Sinan Oğan’a oy verdim, ikinci turda ise geçersiz oy kullandım. Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermedim” dedi. Ancak Şener’in oy kullandığı sandıktan ikinci tur oylamada geçersiz oy çıkmadığı ortaya çıktı. Kafalar karıştı.

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Seçimlerin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert şekilde eleştiren CHP eski Milletvekili Abdüllatif Şener, iki seçimde de Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini Halk TV ekranlarında açıkladı. "1. turda Sinan Oğan'a oy verdim. 2. turda ise geçersiz oy kullandım" diyen Şener, CHP’den de istifa ettiğini duyurdu.

O kullandığı sandığın tutanağı çıktı

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, Abdüllatif Şener'in oy kullandığı sandıktan geçersiz oy kullanmadığını ortaya çıkardı. Şener’in oy kullandığı sandığın tutanakla paylaşan Pehlivan, "Edindiğim bilgiye göre, Şener oyunu ailesiyle birlikte Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde kullandı. Sandık numarası ise 4090. 4090 numaralı sandıkta görevli CHP müşahidi ile görüştüm. Kendisi Şener’in ikinci turda o sandıkta oy kullandığına tanık olduğunu belirtti."

Sandıkta hiç geçersiz oy yok!

"Ve ikinci turdaki o sandıktaki tutanakları inceledim. Buna göre, o sandıkta toplam 321 seçmen oy kullanmış. Sanıktan 57 oy Recep Tayyip Erdoğan’a, 264 oy ise Kemal Kılıçdaroğlu’na çıkmış. Asıl çarpıcı olan ise şu: Sandıktan hiç geçersiz oy çıkmamış" dedi. Pehlivan'ın paylaşımı şöyle:

Kılıçdaroğlu 321, Erdoğan 57 oy almış

"Abdüllatif Şener, canlı yayında bize “Cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turunda Sinan Oğan’a oy verdiğini, ikinci turda ise geçersiz oy kullandığını” söylemişti. Edindiğim bilgiye göre, Şener oyunu ailesiyle birlikte Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde kullandı. Sandık numarası ise 4090. Ve ikinci turdaki o sandıktaki tutanakları inceledim. Buna göre, o sandıkta toplam 321 seçmen oy kullanmış. Sanıktan 57 oy Recep Tayyip Erdoğan’a, 264 oy ise Kemal Kılıçdaroğlu’na çıkmış. Asıl çarpıcı olan ise şu: Sandıktan hiç geçersiz oy çıkmamış.

İkinci turda Erdoğan'a mı oy verdi?

"Yani, Şener iddia ettiği gibi geçersiz oy kullanmamış. O sırada CHP’den istifa ettiği ve ilk turda Sinan Oğan’a oy verdiği düşünülürse, Abdüllatif Şener’in ikinci turda Erdoğan’a oy verdiği kanısını güçlendiriyor. Kaldı ki, aynı sandıkta birinci turda çıkan 11 Sinan Oğan oyunun hepsinin Recep Tayyip Erdoğan’a gittiği de gözlemleniyor. Bu son duruma dair Şener’i aradım, mesaj da attım ancak ulaşamadım. İşte Abdüllatif Şener’in oy kullandığı sandığa dair 28 Mayıs tarihli sonuç tutanağı…"