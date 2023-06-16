BIST 5.537
DOLAR 23,67
EURO 25,93
ALTIN 1.493,99
HABER /  SPOR

Filenin Sultanları Kanada'ya set vermedi! Yedinci maçta beşinci galibiyet...

Filenin Sultanları Kanada'ya set vermedi! Yedinci maçta beşinci galibiyet...

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin yedinci maçında Kanada’yı 3-0 mağlup ederek beşinci galibiyetini aldı.

Abone ol

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi'nin ikinci hafta üçüncü maçında Kanada ile karşı karşıya geldi. "Filenin Sultanları" Hong Kong'taki Coliseum Spor Salonu'ndan oynanan maçtan 3-0 galip ayrıldı. Ay-Yıldızlı takım, setleri 25-15, 25-22 ve 25-20 kazandı.

Turnunuvadaki 5. galibiyetini alan Milliler'in 2 yenilgisi bulunuyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde ikinci haftanın dördüncü maçında 18 Haziran Pazar günü Dominik Cumhuriyeti ile oynayacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Uğur Dündar Bay Kemal'e o soruyu sorunca AK Parti'nin en büyük yandaşı ilan edildi
Uğur Dündar Bay Kemal'e o soruyu sorunca AK Parti'nin en büyük yandaşı ilan edildi
İtalyan gazeteci duyurdu: İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü! İmza an meselesi...
İtalyan gazeteci duyurdu: İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü! İmza an meselesi...
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Başvuru yapan ailelere çocuk başına 2300-4800 TL arasında para ödeniyor! Başvurular E-Devlet'ten
Başvuru yapan ailelere çocuk başına 2300-4800 TL arasında para ödeniyor! Başvurular E-Devlet'ten
Bakan Yerlikaya'dan öğretmen ve velilere tebrik, öğrencilere tatil mesajı!
Bakan Yerlikaya'dan öğretmen ve velilere tebrik, öğrencilere tatil mesajı!
Almanya'da cinsel saldırıda bulunduğu kadınları uçurumdan aşağı attı
Almanya'da cinsel saldırıda bulunduğu kadınları uçurumdan aşağı attı
İstanbul Valisi Davut Gül uyardı: İzinsiz gösterilere müsaade edilmeyecek!
İstanbul Valisi Davut Gül uyardı: İzinsiz gösterilere müsaade edilmeyecek!
Arda Güler'in annesi Serap Güler kimdir, kaç yaşında? Arda Güler anne ve babası kimdir?
Arda Güler'in annesi Serap Güler kimdir, kaç yaşında? Arda Güler anne ve babası kimdir?
Lionel Messi, kariyerinin en hızlı golünü Avustralya karşısında attı
Lionel Messi, kariyerinin en hızlı golünü Avustralya karşısında attı
IMF uyardı: Avro Bölgesi'nde belirsizlik yüksek seyrediyor
IMF uyardı: Avro Bölgesi'nde belirsizlik yüksek seyrediyor
Dolar-Euro uçuyor tarihi zirve! 16 Haziran 2023 Bitcoin çakıldı
Dolar-Euro uçuyor tarihi zirve! 16 Haziran 2023 Bitcoin çakıldı
Pınar Karşıyaka, play-off finali üçüncü maçında Anadolu Efes'i konuk edecek
Pınar Karşıyaka, play-off finali üçüncü maçında Anadolu Efes'i konuk edecek