Filenin Sultanları Kanada'ya set vermedi! Yedinci maçta beşinci galibiyet...

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin yedinci maçında Kanada’yı 3-0 mağlup ederek beşinci galibiyetini aldı.Abone ol
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi'nin ikinci hafta üçüncü maçında Kanada ile karşı karşıya geldi. "Filenin Sultanları" Hong Kong'taki Coliseum Spor Salonu'ndan oynanan maçtan 3-0 galip ayrıldı. Ay-Yıldızlı takım, setleri 25-15, 25-22 ve 25-20 kazandı.
Turnunuvadaki 5. galibiyetini alan Milliler'in 2 yenilgisi bulunuyor.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde ikinci haftanın dördüncü maçında 18 Haziran Pazar günü Dominik Cumhuriyeti ile oynayacak.