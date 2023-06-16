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Almanya'da cinsel saldırıda bulunduğu kadınları uçurumdan aşağı attı

Almanya'da cinsel saldırıda bulunduğu kadınları uçurumdan aşağı attı

ALMANYA'da ABD’li turist, Neuschwanstein Kalesi’nde tecavüz ettiği kadını ve onun kız arkadaşını 50 metrelik uçurumdan aşağı attı. Olayda kadınlardan biri hayatını kaybederken diğeri ağır yaralandı.

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Günde ortalama 6 bin kişinin ziyaret ettiği Almanya'nın Münih kenti yakınlarında yer alan dünyaca ünlü Neuschwanstein Kalesi’nde iki kadın turist saldırıya uğradı. Dün kaleyi gezen 21 ve 22 yaşındaki iki kadın turist, yolda tanıştıkları 30 yaşındaki bir ABD’li turist tarafından cinsel tacize uğradıktan sonra 50 metrelik uçurumdan aşağı atıldı.

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, saldırganın genç kadınları önce daha az ziyaretçinin olduğu bir bölgeye götürdüğü ve 21 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulunduğu ifade edildi.

Diğer arkadaşının adama müdahalede bulunması üzerine saldırganın 22 yaşındaki genç kadını önce boğmaya çalıştığı daha sonra uçurumda aşağı attığı belirtilen açıklamada, saldırganın daha sonra cinsel saldırıda bulunduğu 21 yaşındaki kadını da uçurumdan aşağı attığı aktarıldı.

Uçurumdan düşen kadınlarından biri hayatını kaybederken, diğeri ise ağır şekilde yaralandı. Olay yerinden kaçan saldırgan, kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Saldırganın cinsel saldırı, cinayet ve cinayete teşebbüs suçlarında tutuklandığı açıklandı.

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