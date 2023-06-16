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Dolar-Euro uçuyor tarihi zirve! 16 Haziran 2023 Bitcoin çakıldı

Dolar-Euro uçuyor tarihi zirve! 16 Haziran 2023 Bitcoin çakıldı

Haftanın son işlem gününde dolar, euro, bitcoin ne kadar diye merak ediliyor. 16 Haziran 2023 Dolar/TL 23,65 seviyesine ulaşarak tarihi zirvesine yaklaşırken, euro/TL ise tarihinde ilk kez 26 TL seviyesine yükselerek rekor kırdı.

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Piyasalar alev alev yanıyor. Yatırımcılar dolar ve euroda alış-satış fiyatını araştırırken, Euro ilk kez 26 TL seviyesini gördü.  

Şu dakikalarda ise serbest piyasada 23,6530 liradan alınan dolar 23,6550 liradan satılıyor. 25,8860 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 25,8880 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 23,6750 lira, avronun satış fiyatı ise 25,8510 lira olmuştu.

Bitcoin ve alt coinler

Bitcoin 25.568 dolardan, Türk lirası karşısında ise 605.30 TL‘den işlem görüyor. Ethereum (ETH) 1.670, Cardano (ADA)  0,263, Dogecoin (DOGE)  0,0619 v dolar civarlarında bulunuyor.

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