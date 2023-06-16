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Tanju Özcan'dan Abdüllatif Şener'e sert sözler! 'Az önce itiraf ettiniz' diyerek canlı yayına bağlandı: "Sizin gibi badem bıyıklılar..."

Tanju Özcan'dan Abdüllatif Şener'e sert sözler! 'Az önce itiraf ettiniz' diyerek canlı yayına bağlandı: "Sizin gibi badem bıyıklılar..."

Abdüllatif Şener katıldığı canlı yayında son yapılan seçimlerde Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açıkladı. Şener'in açıklamaları sonrası canlı yayına bağlanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Şener için çok sert ifadeler kullandı.

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Eski CHP Milletvekili ve AK Parti kurucusu Abdüllatif Şener, katıldığı canlı yayında gündem yaratan açıklamalarda bulundu. CHP'den istifa ettiğini duyuran Şener, son yapılan seçimlerde Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açıkladı.

Şener, "İlk turda Sinan Oğan'a oy verdim. İkinci turda ise geçersiz oy attım." diye konuştu.

Şener'in Halk Tv'de yaptığı açıklamalar bir anda gündem yaratırken; Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan canlı yayına bağlandı.

"Sizin gibiler için biz deriz ki..."

Çok sert ifadeler kullanan Özcan, şöyle konuştu;

"Az önce itirafta bulundunuz. Ben CHP'den aday olsaydım CHP'ye oy verecektim demeye getirdiniz. CHP'den aday olamadığınız için başkasına oy verdim dediniz. İşte sizin gibiler için biz deriz ki parti varsa ben varım parti yoksa ben yokum."

"Ben Kılıçdaroğlu'nu yıllarca bu yüzden eleştirdim. Sizin gibi badem bıyıklılara güvenerek siyaset yapmaya çalıştı. Bugün benim bütün sorularımın cevaplarını vermiş oldunuz. Teşekkür ediyorum. Size verilecek çok fazla cevabım yok. Çünkü değmezsiniz"

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