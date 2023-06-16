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Kemal Kılıçdaroğlu-Ekrem İmamoğlu görüşmesinin perde arkası! "Genel başkan olmak istiyor musun?"

Kemal Kılıçdaroğlu-Ekrem İmamoğlu görüşmesinin perde arkası! "Genel başkan olmak istiyor musun?"

ANKARA’daki kritik zirvede neler konuşuldu merak ediliyordu. Görüşmede Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Ekrem İmamoğlu’na “Genel başkan olmak istiyor musun” diye sorduğu öğrenildi. İmamoğlu’nun, “Göreve hazırım” yanıtını verdiği bildirildi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, önceki gün Ankara’da bulunan Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri’nde kritik bir görüşme yaptı.

Cumhuriyet’in ulaştığı bilgilere göre görüşmenin “oldukça olumlu geçtiği” ifade edilirken İmamoğlu’nun seçimin ertesi günü kamuoyuna verdiği “değişim” talebini yinelediği ancak bu değişimin talebinin herhangi bir kişinin gidip yerine başka bir kişinin gelmesi ile ilgili bir talep değil, topyekûn muhalefetin yeniden inşa edilmesiyle ilgili bir talep olduğu belirtildi. 

‘Göreve hazırım’

Görüşmede Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu’na “Genel Başkan olmak istiyor musun?” diye sorduğu İmamoğlu’nun da “Ben her türlü göreve hazırım. Mesele genel başkanlık da değil. Mesele aslında bu değişimin yapılması” dediği iddia edildi.

Görüşmeye ilişkin kaynaklar, “Muhalefet yeniden inşa edilemezse, yerel seçimlerin ciddi bir şekilde zora gireceği aşikâr. Sadece genel başkan değişikliği değil, genel başkan da dahil partinin değişiminden, umudun yeniden örgütlenmesinden bahsediliyor. Aksi takdirde adayların performansından bağımsız olarak yerel seçimlerin kaybedileceği riski çok yüksek. Bu riski göze almamak adına aslında bu değişimin bir an önce yapılması gerekiyor” yorumunda bulundu. 

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