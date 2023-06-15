Hangi ilçeler il olacak? 2023 yılında il olma ihtimali bulunan 24 ilçe

1989 yılında Aksaray ile başlayan ilçelerin il yapılması 1999'a kadar devam etti ve 67 olan il sayısı 81'e çıktı. NTV'den Yunus Karabulut'un haberine göre il olmak için ilçenin nüfusunun en az 100 bin ve il merkezine de en az 30 kilometre uzaklıkta olması gibi kriterler bulunuyor. 2023 yılında il olma ihtimali bulunan ilçeler hangileri?

Yüksekova - Nüfus 117 bin