Hangi ilçeler il olacak? 2023 yılında il olma ihtimali bulunan 24 ilçe
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Hangi ilçeler il olacak sorusunun yanıtı, nüfusu 100 binin üzerinde bulunan ilçelerde yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İl olmak için o ilçenin nüfusunun en az 100 bin ve il merkezine de en az 30 kilometre uzaklıkta olması gibi kriterler yer alıyor. Peki, 2023 yılında il olma ihtimali bulunan ilçeler hangileri? İşte kritere uyan 24 ilçe...
1989 yılında Aksaray ile başlayan ilçelerin il yapılması 1999'a kadar devam etti ve 67 olan il sayısı 81'e çıktı. NTV'den Yunus Karabulut'un haberine göre il olmak için ilçenin nüfusunun en az 100 bin ve il merkezine de en az 30 kilometre uzaklıkta olması gibi kriterler bulunuyor. 2023 yılında il olma ihtimali bulunan ilçeler hangileri?
Yüksekova - Nüfus 117 bin
124
Midyat - Nüfus 120 bin
224
Kahta - Nüfus 128 bin
324
Polatlı - Nüfus 128 bin
424