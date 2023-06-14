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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan kritik görüşme

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan kritik görüşme

ANKARA'ya giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla Ahlatlıbel Parkı'nda bir araya geldiği öğrenildi. Kritik görüşme başladı.

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28 Mayıs seçimleri sonrası CHP’de değişim rüzgarı esiyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in “değişim” vurgulu açıklamaları sonrası partinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dikkat çeken ifadeler kullandı.

Kılıçdaroğlu, dün partisini grup toplantısındaGemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin” dedi ve şöyle devam etti: “Yenilenmenin ve değişimin önünü sonuna kadar açacağım.”

Sözcü'de yer alan habere göre bugün erken saatlerde Ankara’ya giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, şu saatlerde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’yla buluştu. İki ismin saat 10.00 sıralarında Ahlatlıbel Parkı’nda bir araya geldiği öğrenildi.

Ekrem İmamoğlu, dün gazetecilere yaptığı açıklamada “Kendileri genel başkanımız. İstanbul’u da düşüneceğiz, Ankara’yı da düşüneceğiz, Türkiye’yi de düşüneceğiz, geleceği de düşüneceğiz. Her türlü düşünmek zorundayız. O da bizim de zaten asla ıskalamadığımız bir noktasıdır İstanbul. Ama mesele İstanbul’dan da ibaret değil” yanıtı vermişti.

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