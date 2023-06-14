Şekip Taşpınar alkol zehirlenmesi nedeniyle yaşam savaşı veriyor! Şekip Taşpınar kimdir, dizileri

Ekranların efsane dizisi Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Cevat Akarsu karakterine hayat veren oyuncu Şekip Taşpınar, alkol zehirlenmesi nedeniyle hala yoğun bakımda. 54 yaşındaki Cevat Akarsu'nun durumu kritik, doktorlar bugün uyandıracak. Eşi Berna Özdemir Taşpınar da sevenlerinden dua istedi. Peki Şekip Taşpınar kimdir, hangi dizilerde rol aldı?

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Alkol zehirlenmesi nedeniyle yoğun bakıma alınan oyuncu Şekip Taşpınar'dan gelen son haberler kötü, durumu hala kritik. "Beyaz Gelincik", "Behzat Ç", "Karadayı", "Cesur Yürek", "Arıza" gibi dizilerde de rol alan Şekip Taşpınar'ın eşi Berna Özdemir Taşpınar da dua istedi. Peki kimdir Şekip Taşpınar kimdir, hangi dizilerde rol aldı?

Şekip Taşpınar geçtiğimiz günlerde alkol zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Durumu kritik olan oyuncu, Muğla'da Sıtkı Koçman Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Oyuncunun menajeri Temmuz Karikutal yaptığı paylaşımda "Ah be Şekip abi… O yoğun bakımdan sapasağlam çıkacağına inanıyorum. Hadi biz mutlu et ve Aramıza dön… Yok öyle erken gitmek… Daha yapacak çok işlerimiz var" ifadelerini kullandı.

Eşi Berna Özdemir Taşpınar'dan duygusal paylaşım

Oyuncunun eşi Berna Özdemir Taşpınar da Instagram hesabından ünlü isimle ilgili yapılan her paylaşımı yayınlayarak tüm sevenlerinden dua istedi. Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki rolüyle tanınan 54 yaşındaki oyuncu, Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçılarındandır.

Oyuncunun eşi Berna Özdemir Taşpınar, bu zorlu günde, Instagram'da duygusal bir mesaj yayınladı.

Benim canım sevgilim. Hadi artık bak kaç gün oldu sesini duyamıyorum. Beni ve çocuklarımızı daha fazla bekletme. Biz olmadan her şey eksik. Sen çok güçlüsün ben bunu biliyorum. O kadar çok seviliyorsun ki tanıdığın tanımadığın tüm insanlar sana tüm güzel enerjilerini ve dualarını yolluyorlar.

Mehmet Şekip Taşpınar kimdir?

Mehmet Şekip Taşpınar, 10 Şubat 1969 tarihinde Ankara'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. 1988 yılında Tiyatroya Ankara Halk Oyuncuları Tiyatrosu'nda başladı. 1990-1994 yılları arasında Ankara Devlet Konservatuvarı'nda öğrenim gördü. 1995'ten 1998 yılına kadar Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptı. 1999 yılında Adana Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. 2000-2003 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda oyunculuk, diksiyon, fonetik dersleri vermiştir. 1988 yılından itibaren TRT ve diğer kanallarda seslendirme yaptı. 2009 yılında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı Cevat Akarsu karakteri ile tanınmıştır. Sinema ve oyun çalışmaları devam etmektedir.