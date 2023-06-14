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Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! Serdar Dursun'a Süper Lig'den talip çıktı

Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! Serdar Dursun'a Süper Lig'den talip çıktı

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'de bu sezon istediği forma şanslarını bulamayan Serdar Dursun'u kadrosuna katmak istiyor.

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Sezonu Türkiye Kupası şampiyonluğu ile noktalayan Fenerbahçe'de Serdar Dursun'a talip çıktı.

Jorge Jesus yönetiminde forma şansı bulmakta zorlanan milli futbolcuya Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük resmen talip oldu.

Dursun süre istedi

Serdar Dursun'un Fenerbahçe'deki geleceği netleşmeden transfer konusunda karar vermek istemediği, bu nedenle Karagümrük'ten süre talep ettiği öğrenildi.

Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 26 maçta süre bulan Serdar Dursun, 4 gol attı ve 5 asist yaptı.

Bu sezon Fenerbahçe forması ile 26 resmi maça çıkan 31 yaşındaki deneyimli santrafor Serdar Dursun 4 gol, 5 asist ile skora katkı sağladı.

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