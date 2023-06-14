Terör örgütü PKK'ya ağır darbe! MSB: 41 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde tespit edilen terör yuvalarının vurulması neticesinde 41 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde tespit edilen 41 teröristi etkisiz hale getirdiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Üs bölgelerimize saldıran terör örgütü PKK/YPG’den hesap sormaya devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde tespit edilen terör yuvalarını vurarak 41 teröristi daha etkisiz hâle getirdi. Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeyi sürdüreceğiz!" denildi.
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