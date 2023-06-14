Şampiyon Nefise! Acun Ilıcalı Survivor 2024 için aldıkları kararı açıkladı herkese sürpriz oldu
Survivor 2023 sezonu İstanbul'daki büyük finalle sona erdi. Eski ve yeni Survivor yarışmacılarının buluştuğu gecede heyecan doruktaydı. Nefise ve Özgür'ün finalist koltuğunda oturduğu Survivor'da yılın şampiyonu belli oldu. Nefise şampiyon olurken Acun Ilıcalı, Survivor 2024'ün formatını ve aldıkları sürpriz kararı da açıkladı.
Survivor büyük finalde yeni Survivor şampiyonu belli oldu. 15 Ocak'ta başlayan Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışması 5 ay sonra 13 Haziran'da sona erdi. Kıran kırana geçen mücadelenin sonunda Survivor 2023'ün şampiyonu açıklandı.
Son beşe kalan Osman Can, Ertuğ, Yusuf, Nefise ve Özgür arasında Dominik'te son oylamalar gerçekleştirilmişti.
Geçtiğimiz akşam, Dominik'te başlayıp İstanbul'da açıklanan son sms oylamasında Yusuf, Survivor'a 3. olarak veda etmişti. Özgür ve Nefise ise finalist oldu.
Dün akşam gerçekleştirilen büyük final sms oylaması sonrasında Nefise, Survivor 2023'ün şampiyonu oldu.