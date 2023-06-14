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Avrupa'nın "En Başarılı Uzun Vadeli Finansman" ödülü Rönesans'ın oldu

Avrupa'nın "En Başarılı Uzun Vadeli Finansman" ödülü Rönesans'ın oldu

Rönesans Sağlık Yatırım (RSY), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile sağlık altyapı yatırımlarında kullanmak üzere anlaştığı 75 milyon avroluk uzun vadeli finansman anlaşmasıyla "En Başarılı Uzun Vadeli Finansman" ödülünün sahibi oldu.

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Rönesans Holding'den yapılan açıklamaya göre, holding, Rönesans Sağlık Yatırım şirketiyle Türkiye'nin sağlık altyapısının yenilenmesi konusunda öncü rolünü sürdürüyor.

Bu alanda uluslararası finansman kuruluşlarının iş birliğiyle önemli yatırımlara imza atan Rönesans Holding, aynı zamanda önemli ödüllerin de sahibi oluyor. Bunun son örneği EBRD ile yapılan finansman anlaşmasına geldi.

RSY, EBRD ile sağlık altyapı yatırımlarında kullanmak üzere anlaştığı 75 milyon avroluk uzun vadeli finansman anlaşmasıyla EMEA Finans Başarı Ödülleri 2022'de (EMEA Finance Achievement Awards 2022) "Sermayeye Çevrilebilir Kredi" kategorisinde "En Başarılı Uzun Vadeli Finansman" ödülünün sahibi oldu.

EBRD'nin Rönesans Sağlık Yatırım'a yaptığı 75 milyon avro tutarındaki uzun vadeli finansman, kurumsal yönetişim ve iklim riski yönetimini geliştirmek için kapsamlı bir "Çevresel ve Sosyal Eylem Planı" kapsamında kullanılıyor.

"Rönesans'a duyulan bu güven bizler için kıymetli"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp, küresel ekonomi ve finans dünyasının en önemli ödüllerinden birini kazanmış olmaktan mutluluk duyduklarını bildirdi.

Kayaalp, "Sağlık altyapısına yönelik yatırımlarımız çerçevesinde EBRD ile uzun soluklu ve güçlü bir iş birliğimiz var. EBRD başta olmak üzere küresel finans kuruluşlarının ülkemizin sağlık altyapı yatırımlarına verdiği bu destek ve Rönesans'a duyulan bu güven bizler için kıymetli." ifadelerini kullandı.

Rönesans Sağlık Yatırım'ın Türkiye'de tamamlanan ve devam eden sağlık projelerinde toplam 9 bin yatak kapasitesi bulunduğuna değinen Kayaalp, şu bilgileri verdi:

"Tamamlandığında iş ortaklarımızla birlikte sağlık alanında toplam 4,5 milyar avro yatırımı hayata geçirmiş olacağız. Ancak burada rakamlardan daha önemlisi, yatırımlarımızın her birinin sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik kapsamında da dünyanın en iyi örnekleri arasında yer alması. Sağlık ve diğer sosyal donatı alanlarında, sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın öncü şirketlerinden biri olmaya devam edeceğiz."

"Gelecek 5 yılda Türkiye'de 10 milyar avro yatırım büyüklüğüne ulaşmayı hedefliyoruz"

İpek Ilıcak Kayaalp, tüm yatırımlarında önceliklerinin "insana değer katmak, sürdürülebilir bir geleceği odaklarına almak" olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"EBRD'nin sağlık sektörünü desteklemek için sunduğu 75 milyon avroluk uzun vadeli finansman da bu vizyon doğrultusunda, kurumsal yönetişim ve iklim riski yönetimini geliştirme yaklaşımına uygun bir şekilde kullanılıyor. Sağlık sektörü başta olmak üzere Türkiye'nin içinde bulunduğu 30 farklı ülkedeki diğer yatırımlarımızda da EBRD ile iş birliğimizi bu vizyonla güçlendirerek büyütmeyi amaçlıyoruz. Avrupa, Türkiye, Orta Asya ve Afrika'da bulunan 30 ülke ile geniş bir coğrafyadan bahsediyoruz. Bu geniş coğrafyada ciromuzun yüzde 70'ini Türkiye dışında faaliyet gösteren şirketlerimizden elde ediyoruz."

Kayaalp, Rönesans Holding olarak, Rönesans Sağlık Yatırım projeleri de dahil olmak üzere ortakları ile birlikte Türkiye'de gerçekleştirdikleri yatırımların toplam tutarının 7 milyar avroya ulaştığını aktararak, "Önümüzdeki 5 yılda, Türkiye'de toplam 10 milyar avro yatırım büyüklüğüne ulaşmayı ve Türkiye'nin gelişimine katkı sağlamaya devam etmeyi hedefliyoruz. Kazandığımız ödül de bu amaç doğrultusunda ilerlediğimizin bir göstergesi." açıklamasında bulundu.

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