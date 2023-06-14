İtalyan basını duyurdu! Fenerbahçe teklif etti: Dzeko kararını verdi!

İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Inter'de oynayan ve sözleşmesi sona erecek olan Edin Dzeko, takımından ayrılma kararı aldı. Bosna-Hersekli santrforun bu kararında Fenerbahçe'nin etkili olduğu öne sürüldü.

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Yeni sezona iddialı bir kadro ile başlamak isteyen Fenerbahçe, kalitesinden kuşku duyulmayacak bir santrfor transferi yapmak istiyordu.

Bu hedef doğrultusunda Inter'de forma giyen Edin Dzeko için kolları sıvayan Fenerbahçeli yöneticiler, geçtiğimiz günlerde Bosna-Hersekli golcünün menajeri ile İstanbul'da bir görüşme yapmıştı.

Inter'den ayrılıyor

İtalyan basınında da Fenerbahçe'nin oyuncuya olan ilgisini destekler nitelikte bir haber yapıldı. Sky Italia, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Edin Dzeko'nun Inter'den ayrılmaya karar verdiğini duyurdu. Ayrılma kararında Fenerbahçe'nin teklifinin etkili olduğuna yer verildi.

Tecrübeli golcü Inter formasıyla 101 maçta 31 gol atıp 14 de asiste imza attı. Fenerbahçe'nin 2 yıllık sözleşme teklifinde bulunduğu iddia edilen Edin Dzeko'nun önümüzdeki günlerde geleceği ile ilgili kararı vermesi bekleniyor.