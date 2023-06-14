Hakan Fidan ve Ömer Çelik İtalya'ya gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İtalya'nın eski başbakanı Silvio Berlusconi'nin cenaze törenine katılacak.

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AK Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İtalya'nın eski başbakanı Silvio Berlusconi’nin cenaze törenine katılmak üzere İtalya’ya gidiyor.

İtalya'da 1994 ile 2011 yılları arasında toplamda en uzun süre başbakanlık yapan isim olan Silvio Berlusconi, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmıştı. 5 Nisan - 19 Mayıs arasında da 45 gün boyunca akciğer enfeksiyonu tedavisi gören ve aynı zamanda kronik lösemi teşhisi bulunan Berlusconi'nin, 86 yaşında hayata veda ettiği duyurulmuştu.

"Türk dostu" olarak anılan Berlusconi, Türkiye ile ilişkilere verdiği önemle biliniyordu. İtalyan isim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da "en yakın dostlarından biri" olarak tanımlamıştı.