14 Haziran evde bakım maaşı yatan iller listesi bugün hangi illerde paralar yattı?

14 Haziran Çarşamba günü hangi illerde evde bakım parası yattı sorusu gündemde. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala son zamla birlikte 3 bin 336 TL'den 4 bin 336 TL'ye çıkan evde bakım maaşları hangi illerde yattı? Devlet tarafından her ay evinde yaşlı, engelli ya da hastalara bakan kişilere ödenen evde bakım maaşları yarından itibaren yani 15 Haziran'dan itibaren ödenecek. Bayram öncesi tüm illerde yatacak.

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Kurban Bayramı yaklaşırken birçok vatandaş sosyal yardım ödemelerinden biri olan evde olan bakım maaşlarının ne zaman yatacağını merak ediyor. Bugün yani 14 Haziran çarşamba günü hangi illerde evde bakım paraları hesaplara yattı?

Özellikle evde bakım maaşı alan vatandaşlar ödemeler ne zaman olur sorusunun yanıtına kilitlendi. Evinde ağır hasta, engelli ya da yaşlı vatandaşlara bakan kişilere devlet tarafından her ay düzenli olarak ödenen evde bakım maaşları son zamla 4.337 lira olmuştu. Evde bakım maaşlarının kurban bayramından önce, ayın 20-25'i arasında hesaplara yatması bekleniyor.

Evde bakım maaşı kaç para?

2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı zam oranı belli oldu. 2023 yılında hak sahiplerine ödenecek yeni evde bakım maaşı 4 bin 337 TL oldu. Buna göre, 2023 yılı Ocak-Temmuz dönemi için evde bakım maaşı 3 bin 336 TL'den 4 bin 336 TL'ye çıktı.

Evde bakım maaşı sorgulaması nasıl yapılır?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilirsiniz. Pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmenizi sağlayan e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunuyor.