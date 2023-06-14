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Japonya'da asker adayı, atış eğitimi sırasında iki subay öldürdü!

Japonya'da asker adayı, atış eğitimi sırasında iki subay öldürdü!

Japonya'da, Kara Öz Savunma Kuvvetleri (GSDF) atış poligonunda asker adayının eğitim tüfeğini ateşlemesi sonucu iki subay hayatını kaybetti.

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Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, yaptığı açıklamada, Gifu eyaletinde GSDF'ye ait Hino atış poligonunda bir asker adayının tüfeğinin ateş aldığını bildirdi.

Gerçek mermi kullanılan eğitim esnasında 2 subay hayatını kaybetti, bir subay yaralandı. 18 yaşındaki asker adayı, cinayete teşebbüs iddiasıyla tutuklandı.

Resmi Kyodo ajansı, poligonun Gifu Tren İstasyonu'nun 5 kilometre kuzeydoğusunda yer aldığını ve olayda sivil bir yaralanmanın yaşanmadığını bildirdi.

Gifu emniyet güçlerinden yapılan açıklamaya göre asker adayı, silahla saldırıyı itiraf etti.

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