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HABER /  POLİTİKA

Kılıçdaroğlu'ndan görüşme öncesi flaş paylaşım

Kılıçdaroğlu'ndan görüşme öncesi flaş paylaşım

Seçimlerden mağlubiyetle ayrılmasıyla birlikte istifa çağrılarının hedefindeki isim olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile görüşmesinden saatler önce sosyal medya hesabından rest gibi paylaşım yaptı.

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CHP'de Genel Başkanlık koltuğu için özellikle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel'in isimleri ön plana çıkarken, Kılıçdaroğlu dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmadan bir bölümü Twitter'dan paylaşan Kılıçdaroğlu, yola devam mesajı verdi.

Kılıçdaroğlu paylaşımında "Yolu doğru olanın yükü ağır olur. Yolumuz doğrudur ve yükümüz ağırdır. 85 milyonun yükünü çeken bir partiyiz. Bu ülkeye demokrasiyi gerçek anlamda getirinceye kadar yolumuza inançla, kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu imamoğlu ile görüşecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara'da bir araya gelecek.

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