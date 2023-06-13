Kenya'da "açlık tarikatının" elinden kurtulanlar yemeyi reddedince hapse atıldı

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Ulusal basında yer alan haberlere göre, sömürge döneminden bu yana kendini öldürmenin suç olduğu Kenya'da savcılık, tutuldukları Sajahanadi Kurtarma Merkezi'nde yeme içmeyi reddeden 65 kişiye dava açtı.

İntihara teşebbüs eden şüphelilerin tutuklu kalmasını isteyen savcılık, bu kişilerin akıl sağlıklarının kontrol edilmesi için muayene edilmelerini istedi.

Tarikatın elinden kurtulduktan sonra özel bir merkezde tutulan kişiler hapishaneye götürüldü.

Ülkede kendisini öldürmeye teşebbüs edenler 2 yıla kadar hapse çarptırılıyor.

Nisan ayında ortaya çıkan "açlık tarikatına" ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında halen kayıp 613 kişi aranıyor.

Bu çerçevede 260'tan fazla kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 45 kişi de gözaltına alındı.

Müritlerini aç kalarak Hz. İsa'ya kavuşacakları vaadiyle kandıran Good News International Kilisesi Papazı Paul Mackenzie'nin davası da ertelendi.

Ölenlerin cesetlerine yönelik yapılan otopside, bazı kişilerin, özellikle de çocukların nefes alamadıkları gerekçesiyle öldüğü belirlenmişti.