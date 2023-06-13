Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na: Kimi kastediyorsanız, cesaretiniz varsa söyleyin

Gazeteci Fatih Portakal, kendisini eleştiren gazetecileri "satılık kalem" olmakla itham eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Açıklayamazsanız yazıklar olsun size" dedi.

Abone ol

Millet İttifakı ve HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, siyasi kariyerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı girdiği 12. seçimi de kaybetti.

Kılıçdaroğlu'nu başarısızlığı nedeniyle istifaya çağıran gazeteciler de kendisi tarafından hedefe konuldu.

Sözcü TV haber bülteninde gündeme dair açıklamalarda bulunan gazeteci Fatih Portakal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kendisini istifaya davet eden ve eleştiren gazetecileri "satılık kalemler" olarak itham etmesi sonrası tepki gösterdi.

"Cesaretiniz varsa kimi kastettiğinizi söyleyin"

Fatih Portakal, Kılıçdaroğlu'na hitaben şunları söyledi:

Eğer sizde gerçekten o naiflik varsa kalemini satanlar kimler isim verirsiniz. Ben paramı alın terimle kazandım. Algı yaratıyorsunuz. Kimi kastediyorsanız cesaretiniz varsa söyleyeceksiniz. Ama o cesaret yok sizde. Eleştirmek en doğal hakkımız. Lütfen cesaretli bir liderseniz, kimmiş bu kalemini satanlar açıklarsanız. Açıklayamazsanız yazıklar olsun size. İsim vereceksiniz. Bizim sizi eleştirme hakkımız var çünkü kaybettiniz.