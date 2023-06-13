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Şanlıurfa'da dehşet anları! Sokak köpeği 4 yaşındaki kız çocuğuna saldırdı: O anlar kamerada!

ŞANLIURFA’nın Ceylanpınar ilçesinde ailesiyle yolda yürüyen 4 yaşındaki kız çocuğuna sokak köpeği saldırdı. Çocuğun yüzünden yaralandığı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Edinilen bilgiye göre olay, Ceylanpınar ilçe merkezinde meydana geldi. Ailesiyle evlerine giden ismi öğrenilmeyen 4 yaşındaki kız çocuğuna yolda yürüdüğü sırada sokak köpeği saldırdı.

Çığlıklar atan çocuk yüzünden yaralandı. Çocuğun yakınları taş atarak köpeği uzaklaştırdı. Yaralanan çocuk, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Acil serviste tedaviye alınan kız çocuğunun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırı anı ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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