TRT izleyen gurbetçiler ile Erdoğan kazandı! İşin gerçeği ortaya çıktı

Seçimlerde gurbetçiler yüzünden Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği görüşünü değerlendiren Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin, rakamları paylaştı. Şahin, "Tüm gurbetçiler oyunu Kemal Bey’ e verseydi yine de seçimi Erdoğan kazanacaktı." dedi.

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Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği seçimleri sonuçlarıyla ilgili tartışmalar devam ediyor.

Kılıçdaroğlu'ndan gelen TRT izleyen köylülerin ikna edilemediği açıklamasının ardından şimdi gurbetçiler tartışılıyor.

Gurbetçilerle ilgili Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin, yazı kaleme aldı.

Bazı muhaliflerin "gurbetçilerin oy tercihleri seçimin kaderini etkiliyor" görüşlerini dile getirdiği söyleyen Şahin, yurt dışındaki Türklerin günah keçisi ilan ilan edildiğini yazdı.

"Hepsi verse bile yetmiyor"

TRT izleyen gurbetçiler bahanesine itiraz eden Şahin, araştırma sonuçlarına yer vererek iddiaya itiraz etti:

"Bu tartışma öyle bir noktaya geldi ki Avrupa’da yaşayan sosyal demokrat Türkler bile isyan etti. Berlin merkezli “Sosyal Demokrat Halk Dernekleri Federasyonu” kendilerine yönelik karalama kampanyasına rakamlarla karşılık verdi. İyi ki de bunu yaptılar. Çünkü devreye rakam girince algı doğrudan çöküyor. Bakın gurbetçi oy kullanmasaymış sandıktan nasıl bir sonuç çıkacakmış…

1- Kılıçdaroğlu yurt içi sandıklarda rakibinden 1 milyon 962 bin 502 oy geride kaldı. Yurt dışında geçerli oy sayısı ise gümrükler dahil 1 milyon 920 bin 757. Yani tüm gurbetçiler oyunu Kemal Bey’ e verseydi yine de seçimi Erdoğan kazanacaktı.

"Bu iki ilde fark bile yurt dışındaki farkın 2.5 katından daha fazla"

2-Yurt dışı sandıkların tamamında toplam fark 367 bin 363. Buna karşılık Erdoğan sadece Kayseri’de Kılıçdaroğlu’na 318 bin 795 oy fark atmış. Konya’da ise rakibinden 635 bin 316 fazla oy almış. Bu iki ildeki fark bile yurt dışındaki farkın 2.5 katından daha fazla.

Bu rakamlar gurbetçinin oyunu diline dolayanları utandırır mı acaba? Hiç sanmam. Onlar kendilerinde ne zaman kusur buldu ki bu rakamları görünce utanacak? Sütte leke var ama onlarda yok! Bütün suç TRT izleyen köylüler ve gurbetçilerde!"

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