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PKK'lı Egid Zilan, Hakan Fidan'ın yeğeni iddiası! İletişim Başkanlığı'ndan yanıt geldi

PKK'lı Egid Zilan, Hakan Fidan'ın yeğeni iddiası! İletişim Başkanlığı'ndan yanıt geldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Terör örgütü PKK üyesi Egid Zilan'ın Hakan Fidan'ın yeğeni olduğu iddiasını yalanladı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Dezenformasyon Bülteni'nin 76'ıncı sayısını yayımladı.

Bültende, "FETÖ'nün manipülasyon amaçlı kullandığı" belirtilen sosyal medya hesaplarından yapılan "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yeğeni Egid Zilan, PKK üyesidir" iddiasına da yanıt verildi.

Söz konusu iddianın yalanlandığı bültende, Fidan'ın böyle bir yeğeninin olmadığı belirtilerek, “Terör örgütlerinin manipülasyonlarına itibar edilmemeli” ifadeleri yer aldı.

Hakan Fidan’ın yeğeni olduğunu iddia eden “Egid Zilan” kod adlı PKK üyesi, daha önce PKK'ya yakın yayın organı ANF’ye konuşmuş ve dedesi ile Hakan Fidan'ın babasının öz kardeş olduklarını, Fidan'ı büyük amcası olarak tanıdığını öne sürmüştü. 

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