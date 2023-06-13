Melek Mosso konseri nedeniyle linç edilen Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'den açıklama

Tekirdağ’daki Melek Mosso konseri sonrasında Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel açıklamada bulundu. Yüksel açıklamasında, "Konseri iptal etmenin, toplumsal ayrışmayı körükleyen bir eylem olacağı, farklı polemiklere zemin hazırlayacağı düşüncesiyle etkinliğe devam etme kararı aldık" dedi.

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Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 57'nci Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali'nin son gününde Melek Mosso sahne aldı. Şarkıcı Melek Mosso, sosyal medyada paylaştığı tweet ve geçmişte kullandığı ifadeler sebebiyle vatandaşlardan özür dilemişti.

İptal edilmesi beklenen konserin yapılması ve sahneye çıkan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in Mosso ile samimi anları özellikle AK Partili kesimin tepkisini çekti.

Sosyal medyada adeta linç edilen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel yazılı bir açıklama yaptı.

"Yanlış anlaşıldım"

Yüksel açıklamasında, şunları söyledi:

“Kamuoyunda yer alan yanlış anlaşılmayı düzeltmek için bir açıklama yapma zaruriyetim doğmuştur. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki, hiçbir zaman inandığım mukaddes değerlerime ve davama söz söyletmedim; söyletmeyeceğim.

Festivalimizde sahne alan Melek Mosso ile ilgili olarak, şunu net bir şekilde ifade etmek istiyorum ki, sanatçının yaptığı paylaşım ve açıklamaları asla tasvip etmedim, etmem de. Mosso'nun yayınladığı ilk özür açıklamasından sonra kendisiyle görüştüm.

"Konseri iptal etmenin doğru olacağını ifade ettim"

Yapılanı yanlış bulduğumu, kendisinden çok daha içten ve samimi özür bekleyen büyük bir kitle olduğunu, konseri iptal etmenin doğru olacağını ifade ettim.

Melek Mosso: Özür dilemek istiyorum

Kendisi de, yaptığının hata olduğunu, bu nedenle çok üzgün olduğunu, halkın karşısına çıkıp, sahneden net bir şekilde özür dilemek istediğini; yapılacak konseri 'milletimizle kucaklaşma ve özür fırsatı' olarak gördüğünü söyledi.

Bu görüşmeden sonra; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunda önemle üzerinde durduğu ‘Milletimizin birlik ve beraberlik içinde olması gerektiği’ vurgusunu göz önünde bulundurarak, konseri iptal etmenin, toplumsal ayrışmayı körükleyen bir eylem olacağı, farklı polemiklere zemin hazırlayacağı düşüncesiyle etkinliğe devam etme kararı aldık.

"Özür sonrasında sahnede yaşananlar, sahne öncesindeki duygu yoğunluğunun yansımasıdır"

Konser gecesi, sahne alan Mosso, ilk şarkısından sonra yüzbinlerce kişinin önünde, yaşananlardan duyduğu üzüntüyü dile getirerek özür dilemiştir. Ayrıca bilinmesini isterim ki, özür sonrasında sahnede yaşananlar, sahne öncesindeki duygu yoğunluğunun yansımasıdır. Bundan dolayı üzdüğüm veya kırdığım teşkilat mensuplarımız varsa her birinden özür diliyorum. Lütfen hakkınızı helal edin. Değerli Hemşehrilerim, 2 milyondan fazla misafiri ağırladığımız şehrimizde, 57. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali'nin, birlik, beraberlik ve huzur ikliminde en ufak bir olumsuzluk yaşanmadan tamamlanması en büyük tesellimizdir. Saygılarımla"