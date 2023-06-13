Seçim sonrası ilk grup toplantısında Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimin ardından ilk grup toplantısında konuştu. Seçimle ilgili "kazanamadık" değerlendirmesinde bulunan Kılıçdaroğlu, "Değişimin önünü mutlaka açacağım. Mücadelelerin sonunda kimse merak etmesin mutlaka kazanacağız." dedi.

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Yeni yasama yılının ilk grup toplantıları başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçimlerin ardından partisinin grup toplantısında konuştu.

İsim vermeden bazı gazetecileri eleştiren CHP lideri, "Kalemini satan gazeteciyi sorgulamak benim görevim" diye konuştu. Kılıçdaroğlu ayrıca, "Gemiyi sağlam limana götürmek yine kaptanın görevidir. Gemiyi sağlam limana götüreceğimi herkes bilsin" dedi.

'Değişim' mesajı da veren Kılıçdaroğlu, "Değişimin önünü mutlaka açacağım" ifadelerini kullandı. işte Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkan satır başları:

"Mazbatayı aldığı tarihten itibaren bu arkadaşımız tutuklu. Biz CHP olarak nerede haksızlık hukuksuzluk varsa o haksızlığın giderilmesi için mücadele ederiz. Önemli olan bir milletvekilinin Anayasa’ya aykırı olarak hapishanede tutulmasıdır. TBMM'nin onurunu haysiyetini koruyacak olan bir numaralı isim Meclis Başkanı, suskun davranamaz. Milletvekilinin derhal hapisten çıkıp gelip yemin etmesi gerekiyor. Keşke bu konuşmayı hiç yapmasaydık.

"Kazanamadık"

"Bize oy veren 25 milyon aşkın vatandaşımızla aynı duygularla sandığa gittik. Ülkemize demokrasiye getirecektik, beklediğimizi alamadık. Açıkça ifade etmek gerekirse kazanamadık. Arkasından elbette eleştiriler gelecekti, saygıyla karşılıyorum. Ama kalemi eline alıp da önyargıyla hareket edenlerin gazeteciliğini sorgulamak da benim görevimdir.

Kimsenin yaşam tarzından ötürü eleştirilmediği güzel bir Türkiye inşa edecektik. Bundan sonra da vazgeçmeyeceğiz, inançla kararlılıkla yola devam edeceğiz. Bu ülkeye demokrasiyi gerçek anlamda getirmek için yolumuza devam edeceğiz.

"Biz değişeceğiz, yenileceğiz ve güçleneceğiz"

25 milyon vatandaşımızın oyunu aldık. Oy veren vermeyen bütün vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Oy veren vatandaşlarımızla aynı duygular ve aynı hüzünleri yaşıyoruz. Çünkü hedefimiz amacımız birdi. Bu ülkeye bütün güzellikleri getirmek istiyorduk. Sakın bu bizi umutsuzluğa dönüştürmesin. İnsanlık tarihi zulümle zalime karşı mücadele tarihidir. Bu ülkede o mücadelenin mihenk taşı Cumhuriyet Halk Partisidir. Onlar Kılıçdaroğlu'nu desteklemediler. Onlar ortaya koyduğumuz Türkiye idealini, kardeşliği, barışı, huzuru ve adil dönüşmeyi desteklediler. Yalan siyasetin karşısında hakikatin yanında oldular. Her türlü iftiarının karşısında gerçeğin yanında oldular. Yeni kazanacağımız gençlerle kadınlarla 25 milyonu 30 milyon yapmakla demokratik yollarla benim boynumun borcudur. Saraya seslenmek isterim bu demokratların iradesini asla teslim alamayacaksınız. Biz değişeceğiz, yenileceğiz ve güçleneceğiz memleketin bu yalan siyasetine olmasına asla izin vermeyeceğiz.

Sevgili yurttaşlarımız biz hiçbir vatandaşımıza kızgın ve küskün değiliz. Bahane üretmiyoruz. Benim için TC vatandaşının başımın üstünde yeri vardır. Tercihleri kararı ne olursa olsun hepimiz aynı ülkenin vatandaşlarıyız. Bizi montajlarla karamalarla aramıza nifak sokmaya çalıştılar. Terör örgütleriyle bizi bir arada gösterdiler. Devleti beşli çetelere soyduranlar, dokunulmazlık dosyalarıyla bizi tehdit eder oldular. Biz kuvayi milliye geleneğinden geliyoruz. Hiçbir zalime diz çökmedik çökmeyeceğiz.

"Gemiyi sağlam limana götürmek yine kaptanın görevidir"

Omuzlarımızın üzerindeki yükün farkındayız. Kemal Kılıçdaroğlu bu mücadelede sadece bir neferdir. Ben CHP Genel Başkan olma şerefini ömür boyu taşıyacağım. Ben bugün partimize üye olan genç bir arkadaşımla aynı duyguyu yaşıyorum. Hiç kimse unutmasın ceplerinde idam fermanlarıyla vatan mğcadelesi veren bir partiden geliyoruz. O nedenle dokularımız, inançlarımız gelecek hayallerimiz çok farklıdır. Ben bir genel başkan olarak partimin sadece bugünü ve yakın geleceğini değil uzun hedefli yapısını düşünüyorum. Gemiyi sağlam limana götürmek yine kaptanın görevidir. Gemiyi sağlam limana götüreceğimi herkes bilsin.

"Sarayın sofrasına diz kırmadım"

Ben önderimiz partimizin ve devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemalin koltuğunda oturuyorum. Göreve başladığımdan beri haram gelmemesi için, bu ideallerin kirlenmemesi için her türlü çabayı göstermeye özen gösterdim. Genel Başkan dev bir çınar yeni bir filiz olan CHP'yi ve değerlerini her zaman korudum. Çınarımız yeni filizler verir o bizi 100 yıldır ayakta tutuyor. CHP'yi her zaman korudum ve kolladım. Bunu sıradan bir neferi olarak devam edeceğim. Bir an olsun namerde boyun eğmedim. Bir kere bile haramzadelerin sofrasına oturmadım. Sarayın sofrasına diz kırmadım. Doğru ve hak bildiğimi söylemekten asla geri adım atmadım. Çünkü bir CHP'li olmak bunu gerektiriyordu ve ben bunu yaptım. Ben kuş uçmuş kervan geçmez yerlerde nasıl mücadele edilmesi gerektiğini anlattım tepki gördüm ve bunlara tepki göstermedim. Asla bir araya gelemez denilen kim varsa onları Halil ibrahim sofrasında buluşturdum. Biz vatan toprağını düşmanlara bırakıp kaçanlardan değiliz. Biz vatan toprağını dişiyle tırnağıyla alanlardanız.

Sanatçıların kapısına dayandım. Gençlerimizi zehirleyen uyuşturucu baronlarıyla mücadele ettim, beşli çeteyle mücadele ettim. Etmeye de devam edeceğim.

"Bireysel beklentilerden arınmak zorundayız"

Şimdi köklü bir çınarın altında yeni filizler ve yeni kadrolarıyla mücadelemize omuz veren vatandaşlarımızla devam edeceğiz. Bu çınarı büyüteceğiz. Bu değişimin ve yeniliğin parçası olmak istiyorum diyen bütün yoldaşlarıma sesleniyorum. Bireysel beklentilerden arınmak zorundayız. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Gençlere seslenmek istiyorum gelin üye olun köklü mücadelemize destek olun. Kapımız her aydınlığa açıktır.

Değişimin önünü mutlaka açacağım. Mücadelelerin sonunda kimse merak etmesin mutlaka kazanacağız.