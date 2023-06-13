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Bakü'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zengezur koridoru açıklaması

Bakü'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zengezur koridoru açıklaması

Azerbaycan'da temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zengezur konusunu inşallah süratle halletmemiz durumunda iki önemli durumu bize kazandıracak. Gerek karayolu gerek demiryolu konusunda Türkiye'nin Nahçivan ile olan bağlantıları çok daha güçlü hale gelecek." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretleri kapsamında tamamladığı KKTC programının ardından Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye geldi. 

Erdoğan, Bakü’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenledi. 

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Heyetler arası görüşmenin özetini gayet güzel bir şekilde sundular. İki devlet tek millet anlayışıyla yürüdük. Bundan sonra da kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Bu ziyaretler aramızdaki duyguların ne denli ileri gittiğinin en güzel ifadesidir.

Biz sürekli olarak zaten Başbakanlığımızdan bu yana bunu sürekli olarak yaşadık. Rabbim ömür verdikçe yaşamaya devam edeceğiz. Kardeşim Aliyev'e gösterdikleri bu misafirlik nedeniyle de teşekkür ediyorum.

Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi çalışması

Atacağımız adımlardan bir tanesi Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi çalışmasıdır, YÖK Başkanımız bu gün de çalışmaları gözden geçirdiler.

Enerji noktasındaki adımlar Avrupa Türkiye üzerinden alacakları bu gaz konusunda da çok telaşlılar ve sürekli ricada bulunmaktalar. Biz üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz.

Savunma Sanayiinde atılacak adımlar da çok önem arz ediyor. Eğitim konusunda da üzerimize düşen görevler var.

"Zengezur Koridoru ilişkilerin güçlenmesine neden olacak"

Zengezur konusunu inşallah süratle halletmemiz durumunda iki önemli durumu bize kazandıracak. Gerek karayolu gerek demiryolu konusunda Türkiye'nin Nahçivan ile olan bağlantıları çok daha güçlü hale gelecek. Bu bağlantıların olması Türkiye Azerbaycan arasındaki ilişkilerin güçlenmesine neden olacaktır. Yol medeniyettir. Yolunuz varsa medeniyeti yakalamışsınız. Yol yoksa hiçbir şey yok ve şu anda Azerbaycan'ın bu savaşlardan sonra hassasiyetle üzerinde durduğu konu yollardır.

"Nüfus o ülkenin gücüdür"

Bütün tüneller, viyadükler bunlar Azerbaycan'ın ne denli Karabağ savaşlarından sonra nasıl geliştiğini en güzel şekilde ortaya koyuyor. Biz bunları gördükçe iftihar ediyoruz.

Nüfus o ülkenin gücüdür ve bu inançla birlikte Türkiye-Azerbaycan kardeşlerim iki devlet tek millet anlayışıyla geleceğe yürüyeceğiz.

Sinan Oğan da heyette

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in baş başa görüşmesinin ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretine, Sinan Oğan da katıldı.

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