AK Parti'den flaş açıklama! İlk kanun teklifi en düşük memur maaşının 22 bin TL olması olacak

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü kulağı Temmuz ayında yapılacak maaş zammında. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "En düşüm memur maaşı 22 bin TL olacak" vaadi nedeniyle umutlu bekleyiş sürüyor. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, yeni dönemde Meclis'e verecekleri ilk kanun teklifinin en düşük memur maaşının 22 bin TL olarak düzenlenmesi olacağını duyurdu.

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Asgari ücrete ek zam için ilk pazarlık bugün yapılacak. Asgari ücret zammıyla birlikte milyonlarca memur ve emeklinin de gözü kulağı Temmuz zammında. AK Parti'den memur ve emeklileri heyecanlandıran açıklama geldi. Meclis'e gelecek ilk kanun teklifi belli oldu.

TÜİK’in Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla memur ve emeklinin alacağı 5 aylık zam oranları kesinleşmişti. 5 aylık enflasyon oranı yüzde 15.26 olarak gerçekleşti. 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 15.26 oldu. Ara dönemde en düşük emekli maaşı 7.500 liraya çıkarılmıştı.

Memurlar yüzde 13.26'yı cebe koydu

Memur maaşlarına ise yüzde 6 toplu sözleşme zammının yanısıra ilk 5 ayda memurların yüzde 7.26’lık enflasyon farkı oluşmuş durumda. Böylece memur ve memur emeklilerinin Temmuz zammı şimdiden yüzde 13.26 oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim öncesi "En düşük memur maaşının 22 bin lira seviyesine çıkartacağız" açıklaması nedeniyle gözler AK Parti'ye çevrilmiş durumda.

Meclis'in ilk işi memur ve emekli zammı

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu beklenen açıklamayı yaptı: "28'nci dönemin ilk kanun teklifi Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önce beyan ettiği gibi en düşük memur maaşını 22 bin TL olacak şekilde düzenleyecek teklif. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin maaşları da iyileştirilecek. Bu düzenlemeler TBMM’nin yeni dönemde ilk faaliyeti olacak."