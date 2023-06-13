AK Parti'den flaş açıklama! İlk kanun teklifi en düşük memur maaşının 22 bin TL olması olacak
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü kulağı Temmuz ayında yapılacak maaş zammında. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "En düşüm memur maaşı 22 bin TL olacak" vaadi nedeniyle umutlu bekleyiş sürüyor. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, yeni dönemde Meclis'e verecekleri ilk kanun teklifinin en düşük memur maaşının 22 bin TL olarak düzenlenmesi olacağını duyurdu.Abone ol
Asgari ücrete ek zam için ilk pazarlık bugün yapılacak. Asgari ücret zammıyla birlikte milyonlarca memur ve emeklinin de gözü kulağı Temmuz zammında. AK Parti'den memur ve emeklileri heyecanlandıran açıklama geldi. Meclis'e gelecek ilk kanun teklifi belli oldu.
TÜİK’in Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla memur ve emeklinin alacağı 5 aylık zam oranları kesinleşmişti. 5 aylık enflasyon oranı yüzde 15.26 olarak gerçekleşti. 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 15.26 oldu. Ara dönemde en düşük emekli maaşı 7.500 liraya çıkarılmıştı.
Memurlar yüzde 13.26'yı cebe koydu
Memur maaşlarına ise yüzde 6 toplu sözleşme zammının yanısıra ilk 5 ayda memurların yüzde 7.26’lık enflasyon farkı oluşmuş durumda. Böylece memur ve memur emeklilerinin Temmuz zammı şimdiden yüzde 13.26 oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim öncesi "En düşük memur maaşının 22 bin lira seviyesine çıkartacağız" açıklaması nedeniyle gözler AK Parti'ye çevrilmiş durumda.
Meclis'in ilk işi memur ve emekli zammı
AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu beklenen açıklamayı yaptı: "28'nci dönemin ilk kanun teklifi Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önce beyan ettiği gibi en düşük memur maaşını 22 bin TL olacak şekilde düzenleyecek teklif. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin maaşları da iyileştirilecek. Bu düzenlemeler TBMM’nin yeni dönemde ilk faaliyeti olacak."
Erdoğan: En düşük memur maaşı 22 bin TL olacak
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerden önce yaptığı açıklamada, "Temmuz'da bir adım daha atıyoruz, en düşük memur maaşının, en düşük kamu işçisi maaşından aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz. Kamu işçisinde olduğu gibi en düşük maaşı yine 15 bin liraya çıkartarak üzerine de enflasyon ve refah payı olarak benzer bir artış yapacağız. Böylece en düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak" dedi. Erdoğan, "Memur maaşlarındaki bu artışlar emeklilere de yansıyacak. Bakanımıza temmuzda bu çalışmanın tamamlanması için gereken talimatı verdim" demişti.