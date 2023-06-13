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Caner Toygar eşi, kiminle evlendi, eşinın adı nedir? Caner Toygar evlilikleri

Caner Toygar eşi, kiminle evlendi, eşinın adı nedir? Caner Toygar evlilikleri

Yıllar önce bir izdivaç programında Tülin ile yaşadığı aşk ile fenomen olan Caner Toygar, geçtiğimiz gün sessiz sedasız evlendi. Düğüne gelin ve damattan çok Esra Erol'un eşi Ali Özbir'in taktığı paralar damga vurdu. İkinci evliliğini yapan Caner Toygar, yine kendisi gibi izdivaç programına katılan Berke ile evlenmişti.Peki Caner Toygar şimdi kiminle evlendi, eşi kimdir, adını neden saklıyor?

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Caner Toygar'ı bir çoğumuz izdivaç programında tanıştığı deli divane olduğu Tülin aşkı ile hatırlıyoruz. Fakat o köprünün altından çok sular geçti ve  Caner Toygar bambaşka biri oldu. Uzun süredir Esra Erol'un programında muhabir olan Caner Toygar, geçtiğimiz gün sessiz sedasız evlendi. Evlendiğini de sosyal medya hesabından ilan etti. Bu haberin ardından birçok kişi Caner Toygar kiminle evlendi, eşi kimdir, karısının adı nedir sorularına yanıt aramaya başladı. Caner Toygar daha önce de bir evlilik yapmıştı. Esra Erol'un programında evlenen Caner Toygar'ın ilk eşinin adı Berce'dir.  Peki Caner Toygar şimdi kiminle evlendi, eşinin adı nedir?

Caner Toygar'ın 2. evliliği sessiz sedasız kameralardan uzak bir şekilde oldu. Karısının adını gizli tutmak isteyen Caner Toygar'ın hayranları ve takipçileri gelinin adını çoktan ifşa etti bile! Caner Toygar'ın eşinin adı Merve Toygar'mış. 

Caner Toygar evlilikleri, ilk eşi kimdir?

Tülin'den umudunuz kesen ve tamamen hayatından çıkaran Caner, Esra Erol'ın izdivaç programında da kendisine bir eş aramış ve Berke ile evlenmişti.

Caner Toygar, aradığı aşkı Berke'de bulamamıştı ve çok kısa bir süre sonra boşanmıştı. Ardından izdivaç programlarının yasaklanmasıyla format değiştiren Esra Erol'un programında muhabir olarak çalışmaya başlamıştı.

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