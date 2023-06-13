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47 ilde 'Paravan' operasyonu! 237 şahıs gözaltına alındı

47 ilde 'Paravan' operasyonu! 237 şahıs gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Mali suç örgütlerine yönelik 47 ilimizde 490 hedef şahsa yönelik 'Paravan' operasyonu düzenlendi. Şu ana kadar 237 şahıs gözaltına alındı" açıklamasında bulundu.

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Mali suç örgütlerine yönelik 47 ilde eş zamanlı 'Paravan' operasyonu düzenlendi. 490 şahsa yönelik düzenlenen operasyonlarda 237 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, mali suç örgütlerine yönelik 6 aydır süren çalışmaların ardından düğmeye basıldı.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 47 ilde 490 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldığını duyurdu.

237 kişinin gözaltına alındığı operasyon devam ediyor.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında "Devletimizin ve milletimizin menfaatleri önceliğimizdir. Operasyonda görev alan bütün kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" sözlerine de yer verdi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şüphelilerin; nitelikli dolandırıcılık, resmi ve özel belgede sahtecilik, parada sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma, vergi usul kanununa muhalefet, sınav usulsüzlükleri, tefecilik suçlarını işlediği belirtildi.

Aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör, 102 adet fişek, 9 adet farklı şahıslar adına düzenlenmiş engelli sağlık raporu, sahte olduğu değerlendirilen çok sayıda altın ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi.

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