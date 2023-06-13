Bingöl'de 300 milyon ton tespit edildi! Yılda 600 milyon dolar

Bingöl'de cari açığı yıllık 600 milyon dolar düşürecek ölçekte demir cevheri keşfedildi. İstihdam ve yatırıma önemli katkı sağlayacak gelişmeyi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı.

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Bingöl'de ülke ve bölge ekonomisi için önemli bir keşif yapıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl için şu anda en büyük fırsatlardan birinin demir cevheri yatırımı olacağını bildirdi.

Yılmaz, memleketini ziyareti sırasında duyurdu:

"Erdemir biliyorsunuz Türkiye'nin bir markası, en büyük şirketlerinden. Servi bölgemizde çok ciddi bir demir cevheri keşfetti, bunun proje çalışmaları devam ediyor. 800 milyon dolara kadar ilk etapta bir yatırım planlıyorlar, inşallah kısa vadede bu proje başlayacak. Sadece Bingöl'e değil Türkiye'ye katma değer kazandıracak. Yılda 600 milyon dolar cari açığı düşürecek, tek başına bu proje. Çok sayıda insanımıza aş ve iş imkanı oluşturulacak. Şimdiden Erdemir'in projesinin Bingöl'e hayırlı olmasını diliyorum."

10 bin kişiye istihdam sunacak proje alanını TRT Haber ekibi görüntüledi.

300 milyon ton rezerv tespit edildi

Arama çalışmalarının devam ettiği bölgede 162 bin metre sondaj çalışması yapıldı ve yaklaşık 300 milyon ton demir cevheri rezervi tespit edildi.

Tesiste toplam 100 milyon ton demir cevheri yani pelet üretilmesi hedefleniyor. Genç ilçesi Servi bölgesinde teknik ve fiziki çalışmalar sürüyor.

Dışa bağımlılık düşecek

Proje ile demir çelik sektöründe ham maddede dışa bağımlılık ciddi ölçüde azalacak.

Yerli ve milli kaynakların ekonomiye kazandırılacağı tesisin kısa sürede tamamlanarak üretime başlaması hedefleniyor.

Tesis üretime başladığında ülkemizin en büyük demir cevheri peletleme tesisi olacak.