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Emine Küçükali kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Neden İyi Parti'den istifa etti?

Emine Küçükali kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Neden İyi Parti'den istifa etti?

İyi Parti'de istifa depremi sürüyor. İYİ Parti Kurucular Kurulu ve GİK üyesi Emine Küçükali, Meral Akşener'i eleştirerek partisinden istifa etti. Bu gelişme sonrası Emine Küçükali neden istifa etti, ne söyledi soruları merak edildi. Peki kimdir Emine Küçükali, aslen nereli, kaç yaşında? Emine Küçükali, kiminle evli?

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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından istifa depremi ile sarsılan İYİ Parti'den bir istifa daha geldi. İYİ Parti Kurucular Kurulu ve GİK üyesi Emine Küçükali, Meral Akşener'i eleştirerek partisinden istifa etti. Meral Akşener'i topa tutan Emine Küçükali, 'Tek vasıfları yakınlara yakınlık olanların ışık hızıyla mevzi kazandırdı' sözleri ile istida metni yayınlayan Emine Küçükali merak konusu oldu. Peki kimdir Emine Küçükali, aslen nereli, kaç yaşında? Emine Küçükali evli mi? 

Emine Küçükali kimdir?

Emine Küçükali, 2 Ağustos 1969'da Ağrı'da doğdu. 1990 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu. Emine Küçükali, 27. dönem İYİ Parti İstanbul milletvekili adayı oldu.

Neden istifa etti?

Küçükali, sosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Para ve menfaate dayalı ilişkilerin emeğin kutsallığına tercih edildiğini, tek vasıfları yakınlara yakınlık olanların ışık hızıyla mevzi kazandığını 'başkaları adına utanarak' gördük" ifadelerini kullandı.

Küçükali, sosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Para ve menfaate dayalı ilişkilerin emeğin kutsallığına tercih edildiğini, tek vasıfları yakınlara yakınlık olanların ışık hızıyla mevzi kazandığını 'başkaları adına utanarak' gördük" ifadelerini kullandı. İşte Küçükali'nin o paylaşımı...

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