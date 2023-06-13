BIST 5.527
DOLAR 23,67
EURO 25,58
ALTIN 1.494,02
HABER /  POLİTİKA

İYİ Parti'de istifa depremi! Kurucu ve GİK üyesi Emine Küçükali Meral Akşener'i topa tuttu

İYİ Parti'de istifa depremi! Kurucu ve GİK üyesi Emine Küçükali Meral Akşener'i topa tuttu

İYİ Parti'de istifaların ardı arkası kesilmiyor. Dün kurucu ve GİK üyesi Ahad Andican'ın istifasının ardından bugün de İYİ Parti Kurucular Kurulu ve GİK üyesi Emine Küçükali, Meral Akşener'i eleştirerek partiden istifa etti.

Abone ol

Eski Devlet Bakanı ve İYİ Parti kurucularından Prof. Dr. Ahat Andican'ın ardından İYİ Parti'den bir istifa daha geldi. İYİ Parti Genel İdare Kurulu ve Kurucular Kurulu üyesi Emine Küçükali partisinden istifa etti.

Küçükali, sosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Para ve menfaate dayalı ilişkilerin emeğin kutsallığına tercih edildiğini, tek vasıfları yakınlara yakınlık olanların ışık hızıyla mevzi kazandığını 'başkaları adına utanarak' gördük" ifadelerini kullandı. İşte Küçükali'nin o paylaşımı...

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Asgari ücretle birlikte hepsi zamlanacak! 65 yaş aylığı, işsizlik maaşı, staj ücreti, engelli aylığı, GSS primi...
Foto Galeri Asgari ücretle birlikte hepsi zamlanacak! 65 yaş aylığı, işsizlik maaşı, staj ücreti, engelli aylığı, GSS primi... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kenan Sofuoğlu Ferrari'sini satışa çıkardı iki günde 1 milyon 850 bin lira zamlandı
Kenan Sofuoğlu Ferrari'sini satışa çıkardı iki günde 1 milyon 850 bin lira zamlandı
Gözde Akpınar evli mi, boşandı mı? Kızının babası eşi Hüseyin Sezgin'den ayrıldı mı?
Gözde Akpınar evli mi, boşandı mı? Kızının babası eşi Hüseyin Sezgin'den ayrıldı mı?
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
A.O.Smith 600DF inceliği ile az yer kaplar, teknolojisi ile sudan tasarruf ettirir.
A.O.Smith 600DF inceliği ile az yer kaplar, teknolojisi ile sudan tasarruf ettirir.
Türk-İş'ten kritik toplantı öncesi asgari ücret çıkışı! Çok net mesaj: "İşimize gelmeyen bir rakam olursa yine gitmeyiz"
Türk-İş'ten kritik toplantı öncesi asgari ücret çıkışı! Çok net mesaj: "İşimize gelmeyen bir rakam olursa yine gitmeyiz"
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Açık konuşalım, muhalefetten şikayetçi değiliz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Açık konuşalım, muhalefetten şikayetçi değiliz
Denver Nuggets şampiyon oldu Nikola Jokic ile 2002'den beri bir ilk yaşandı
Denver Nuggets şampiyon oldu Nikola Jokic ile 2002'den beri bir ilk yaşandı
Adana'da 4 buçuk milyon liralık sahte altın vurgunu
Adana'da 4 buçuk milyon liralık sahte altın vurgunu
Gözde Akpınar kim, kaç yaşında? Mehmet Aslantuğ'un sevgilisi dendi işin aslı başka çıktı!
Gözde Akpınar kim, kaç yaşında? Mehmet Aslantuğ'un sevgilisi dendi işin aslı başka çıktı!
Enner Valencia 3 yıllık imzayı attı transfer resmen açıklandı
Enner Valencia 3 yıllık imzayı attı transfer resmen açıklandı
Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel İstanbul'da gizlice buluştu! Kılıçdaroğlu o atamayı yaptı
Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel İstanbul'da gizlice buluştu! Kılıçdaroğlu o atamayı yaptı