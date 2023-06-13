İYİ Parti'de istifa depremi! Kurucu ve GİK üyesi Emine Küçükali Meral Akşener'i topa tuttu

İYİ Parti'de istifaların ardı arkası kesilmiyor. Dün kurucu ve GİK üyesi Ahad Andican'ın istifasının ardından bugün de İYİ Parti Kurucular Kurulu ve GİK üyesi Emine Küçükali, Meral Akşener'i eleştirerek partiden istifa etti.

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Eski Devlet Bakanı ve İYİ Parti kurucularından Prof. Dr. Ahat Andican'ın ardından İYİ Parti'den bir istifa daha geldi. İYİ Parti Genel İdare Kurulu ve Kurucular Kurulu üyesi Emine Küçükali partisinden istifa etti.

Küçükali, sosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Para ve menfaate dayalı ilişkilerin emeğin kutsallığına tercih edildiğini, tek vasıfları yakınlara yakınlık olanların ışık hızıyla mevzi kazandığını 'başkaları adına utanarak' gördük" ifadelerini kullandı. İşte Küçükali'nin o paylaşımı...