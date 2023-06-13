Gözde Akpınar evli mi, boşandı mı? Kızının babası eşi Hüseyin Sezgin'den ayrıldı mı?

27 yıllık karısı Arzum Onan'dan tek celsede boşanan oyuncu Mehmet Aslantuğ'un adı şimdilerde Gözde Akpınar ile anılıyor. Bir dönem Filli Boya ve Betek Grubu Yönetim Başkanı olan Gözde Akpınar'ın hayatı bu gelişme sonrasında merak edildi. Babası Celal Akpınar'dan kalan milyonluk servete sahip Gözde Akpınar 44 yaşında. Bir çocuğu olan Gözde Akpınar'ın kızının babası Hüseyin Sezgin'dir. Peki Gözde Akpınar evli mi, eşinden boşandı mı?

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Mehmet Aslantuğ ile Gözde Akpınar'ın aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü, magazin basını bu iddia ile çalkalanıyor. Arzum Onan ile yollarını geçtiğimiz günlerde ayıran oyuncu Mehmet Aslantuğ'un yeni bir aşka yelken açtığı bu nedenle boşanmak istediği konuşuluyordu. Mehmet Aslantuğ'un gönlünü 44 yaşındaki Gözde Akpınar'a kaptırdığı iddia ediliyordu. Fakat Gözde Akpınar yaptığı son paylaşım ile bu iddiaları yalanladı ve asılsız haber yapanlara tazminat davası açacağını duyurdu.

Bu sıcak haber sonrası Gözde Akpınar'ın hayatı merak edildi. 44 yaşında ve İstanbul doğumlu olan Gözde Akpınar Celal Akpınar'ın kızı. Babasından çok yüklü bir serveti emanet alan Gözde Akpınar Portsmouth Üniversitesi'nde işletme-iktisat bölümünü bitirdi. 2019 yılında Filli Boya'nın satışını yapan Gözde Akpınar, aynı Gain projesini hayata geçirdi. Gözde Akpınar'ın kurduğu dijital yayın platformu GAİN, Rams Türkiye İnşaat Grubu tarafından satın alındı. Bir kız çocuğu annesi olan Gözde Akpınar Hüseyin Sezgin evli, çift hala evli mi, boşandılar mı bu konuda bir bilgi yok.

Gözde Akpınar kimdir, evli mi? Hüseyin Sezgin'den boşandı mı?

Filli Boya'nın sahibi Celal Akpınar'ın kızı Gözde Akpınar, 1980 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Eğitim hayatını Portsmouth Üniversitesi'nde işletme-iktisat bölümüyle noktalayan Gözde Akpınar, Türkiye'ye dönerek Betek Grubu'yla iş hayatına atıldı.

Gözde Akpınar'ın Mesleği Nedir?

Betek Grubu'yla başta çevre, eğitim ve kadın hakları olmak üzere başka çeşitli alanlarda da sosyal faaliyetler yürüterek akıllara kazındı.

2019'da Filli Boya'nın satışı gerçekleşti ve aynı yıl Gözde Akpınar da Gain projesini hayata geçirmek için adımlar atmaya başladı.

Gain için; 'Gönlümde yatan iş' tanımlaması yapan başarılı iş insanı Gözde Akpınar, asla vazgeçmediği sosyal sorumluluk projelerine bu süre zarfında da devam etti. Gözde Akpınar 31 Aralık 2021 tarihinde Gain TV'yi hayatımıza kazandırdı.

Gain kataloğunda Ayak İşleri, 10 Bin Adım gibi sevilen ve özgün yapımlar yer alıyor.

Mehmet Aslantuğ'dan Gözde Akpınar açıklaması

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Mehmet Aslantuğ, Gözde Akpınar‘la ilgili soruya “Hiç bir araya gelmedik. Hiç tanımadığım insanlarla da bazı söylentiler çıkarılıyor. Cevap vermeye bile gerek duymuyorum” ifadelerini kullandı.

Gözde Akpınar’ın da Aslantuğ’la tanışmadığı, avukatıyla tekzip yayınlatmak için harekete geçtiği belirtildi.